Mülheim: Kurioses Schild irritiert Autofahrer – „Habe ich noch nie gesehen“

Wer nicht gerade frisch seinen Führerschein gemacht hat, wird im alltäglichen Verkehr immer wieder auf Schilder stoßen, bei denen er den genauen Wortlaut der dazugehörigen Regeln nicht mehr auswendig herbeten kann. Das ist klar.

Doch ein Verkehrsschild noch nie gesehen zu haben? Das soll eigentlich nicht passieren. Doch wundern sich jetzt in Mülheim gleich mehrere Autofahrer über ein Schild, dass am Schloss Broich steht. Vielleicht hast du es schon bemerkt.

Mülheimer bemerken kurioses Verkehrsschild

Eine Ampel mit nur zwei Leuchten ist für so manchen Autofahrer schon eine Kuriosität. Denn diese sogenannten Bedarfsampeln zeigen nur Gelb und Rot an, kein Grün. Sie stehen oft an Stellen, wo es wenig Querverkehr gibt und Fußgänger extra einen Schalter an der Ampel betätigen müssen, um Grün zu bekommen.

Sinnvoll ja, sonst würde die Ampel fast dauerhaft Grün zeigen, was natürlich unnötig wäre. Allerdings hat nun ein Autofahrer ein Zusatzschild unterhalb einer solchen Bedarfsampel am Schloss Broich in Mülheim bemerkt. Darauf steht: „Zeigt kein Grün“.

„So ein Zusatzschild habe ich auch noch nie gesehen“, teilt ein Nutzer ein Foto der Ampel auf Reddit und sorgt damit gleich für Aufruhr.

Mülheim: Zwei-Phasen-Ampel am Schloss Broich

So meinen manche Nutzer, das Schild sei doch total überflüssig. Wer diese Zwei-Phasen-Ampel kenne, wisse doch genau, dass diese kein Grün anzeigen würden. Wieder andere würden sich allerdings wünschen, dass dieses Zusatzschild doch bei allen Bedarfsampel angebracht werden soll.

Denn oft wissen die Autofahrer eins nicht: Wenn die Ampel nicht leuchtet, darf man fahren. Viele warten dann an der Ampel und bemerken erst bei Gelb oder Rot, dass sie kein Grün anzeigt und sie eigentlich fahren dürfen. Allerdings: Aus bedeutet hier nicht das Gleiche wie Grün. So haben die Fahrer keine Vorfahrt und müssen sich an die allgemeinen Vorfahrtregeln halten.

So regen sich in den Kommentaren unter dem Reddit-Beitrag auch viele über solche unwissenden Autofahrer auf. Es gibt allerdings auch Verständnis für die Irritationen. Schließlich sei man ja daran gewöhnt, auf Grün zu warten.