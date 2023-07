In Mülheim gibt es einige schöne Ecken, welche man unbedingt sehen sollte. Das hat jetzt auch ein gebürtiger Rosenheimer bei einem spontanen Besuch in der Stadt erleben dürfen. Die enorme Freude über den besonderen Ort in Mülheim dürfte den ein oder anderen Anwohner überraschen, aber mit einem genauen Blick und etwas Liebe zum Detail ist die Freude durchaus verständlich.

Die TV-Persönlichkeit hat das Ganze zusammen mit seiner Frau gefilmt und dann auf Facebook gestellt. Der Ort und der Grund des Besuches überraschen, aber einzigartig wirkt das Ganze schon.

Mülheim: TV-Star ist begeistert

Bei der TV-Persönlichkeit aus Rosenheim handelt es sich um den bekannten Kriminalbiologen Dr. Mark Benecke. Der war wegen seines Auftritts auf dem Castle Rock 2023 auf Schloß Broich mit den öffentlichen Verkehrsmittel in Mülheim an der Ruhr unterwegs.

Und der Ausflug in das U-Bahn-System hat ihm außerordentlich gut gefallen. Denn als er an der U-Bahn-Haltestelle „Schloss Broich“ angekommen war, kam er aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Er schnappte sich direkt sein Smartphone, um das einmalige Erlebnis ein für alle Mal festzuhalten. „Das sieht aus wie ein Luxushotel“, schwärmt Benecke. Seine Frau Ines denkt bei der Haltestelle eher an eine „Maschinenstadt aus Matrix“. Aber Mark Benecke führt weiter aus: „Für mich sieht das eher aus wie in einem Luxushotel, was so superschick ist, wie in Dubai oder so“.

Nicht Dubai, sondern Mülheim

Was der bekannte Kriminalbiologe aber wieder ziemlich schnell feststellt, ist, dass er sich in der U-Bahn-Station „Schloß Broich“ und nicht in Dubai befindet. Er findet dort aber alles „super geil“ – im Gegensatz zu seiner Frau Ines, die nicht der Meinung ist, dass die U-Bahn-Haltestelle nach Luxus aussieht.

Für den 52-Jährigen gibt es aber keine zwei Meinungen. Der Ort in Mülheim ist einfach „cool". Einer seiner Facebook-User schreibt zum Video im Kommentar: „Die Haltestelle wurde designed von Georg Weber, damals der Nachbar meiner Eltern. Wer einen Bildhauer zum Nachbarn hat, ist immer früh wach".