Mülheim: Traditionsgeschäft macht dicht! Das Ende kommt nach über 100 Jahren

Mülheim, Essen, Köln, Berlin – in fast jeder Stadt gibt es sie: Die einst so beliebten Traditionsgeschäfte, die man seit seiner Kindheit kennt und in denen man fast alles kaufen kann. Doch diese alteingesessenen Läden werden immer weniger. Vor allem, weil die meisten Leute inzwischen lieber im Internet als in der Stadt ihr Geld ausgeben.

Jetzt trifft das Schicksal der Schließung ein Traditionsgeschäft in der Mülheimer Innenstadt. Unübersehbar prangert im Schaufenster des Elektroladens „Folkenborn“ am Rathausplatz ein rotes Schild mit der Aufschrift: „Wir schließen“. Wie soll es jetzt mit den Mitarbeitern und Kunden weitergehen?

Mülheim: Schließung nach über 100 Jahren

Vor über 100 Jahren wurde der Betrieb der Familie Folkenborn gegründet, nun soll spätestens Ende Februar Schluss sein, berichtet die „NRZ“. Daher gibt es jetzt das ganze Sortiment zum halben Preis. „Wir sind hier zu weit ab vom Schuss. Der Zulauf ist einfach zu gering“, erzählt Birgit Schaffers, die bereits vor 43 Jahren ihre Ausbildung in dem Laden gemacht hat. (Auch andernorts bereiten Leerstände große Sorgen.)

Das sah damals noch ganz anders aus: Nach dem Umzug von der Friedrich-Ebert-Straße zum Löhberg 76 konnte man sich bei „Folkenborn“ über zu wenig Laufkundschaft nicht beschweren. Der Wochenmarkt fand zu der Zeit noch auf dem Rathausplatz statt, es gab viel mehr Geschäfte drumherum, sogar eine Eisdiele. Doch alle sind nach und nach gegangen.

Mülheim: Stammkunden wissen nicht mehr weiter

Ob Lampen, kleinere Elektrogeräte, Kaffeemaschinen, Steckdosen oder auch Deko-Artikel – in dem Traditionsgeschäft wurden Kunden immer fündig. Wenn nicht, wurde das gewünschte Produkt einfach bestellt. Fachkundige Beratung gab es obendrauf. „Jetzt kommen viele Leute rein und fragen: Wo kriege ich diese Sachen denn in Zukunft?“, erzählt die langjährige Mitarbeiterin.

Doch eine gute Nachricht gibt es: Da „Folkenborn“ schon vor ein paar Jahren von „Vößing Elektrotechnik“ aus Essen übernommen wurde, können einige Mitarbeiter dorthin wechseln. Elektroinstallationen sollen daher auch weiterhin in Mülheim und Umgebung für Kunden angeboten werden, eben nur ohne ansässige Anlaufstelle. Unter der bisherigen Telefonnummer (0208/471729) sei der Betrieb auch weiterhin erreichbar, heißt es bei der „NRZ“.