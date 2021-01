Mülheim: Ein Verkehrsunfall sorgte am Donnerstagmorgen in Mülheim für einen Stromausfall. (Symbolbild)

Mülheim: Auto kracht am frühen Morgen in Kabelverteiler – Mehrere Haushalte ohne Strom

Mülheim. Stromausfall am Donnerstagmorgen in Mülheim!

Auf Facebook beschwerten sich mehrere Nutzer einer Gruppe aus Mülheim, dass es im Dichterviertel seit etwa 6.11 Uhr keinen Strom mehr gebe. Eine Westnetz-Sprecherin bestätigte den Ausfall wenig später auf Anfrage von DER WESTEN. Offenbar steckte ein Verkehrsunfall dahinter.

Mülheim: Auto kracht in Verteilerkasten – Stromausfall!

In der Heißener Straße habe es am Donnerstag in den frühen Morgenstunden einen Verkehrsunfall gegeben, so die Westnetz-Sprecherin. Dabei sei ein Auto in den Kabelverteilerschrank gefahren und habe diesen beschädigt.

Das erklärt die Meldungen von mehreren Mülheimern auf Facebook. „Heißener Straße ist duster, so weit ich gucken kann“, schreibt eine Nutzerin. Anderen Usern ist der Verkehrsunfall bereits aufgefallen. Schnell kamen auch sie zu dem Schluss, dass der Verteiler dabei beschädigt worden sein muss.

Autofahrer (34) war alkoholisiert

Gegen 8.40 Uhr bestätigte die Polizei den Unfall auf Anfrage von DER WESTEN. Gegen 4.40 Uhr war ein 34-jähriger Autofahrer den Beamten aufgefallen, weil er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Die Polizisten fanden den Audi A5 des Mannes später an der Unfallstelle vor – er war gegen den Stromkasten gefahren, hatte diesen „komplett aus dem Boden gerissen“.

Es stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Er wurde mit zur Wache genommen und musste seinen Führerschein abgeben.

„Unsere Kollegen sind schon länger vor Ort und arbeiten dort an der Reperatur des Verteilers“, so die Sprecherin von Westnetz. Gegen 9 Uhr wurde eine provisorische Stromversorgung wiederhergestellt. Rund 150 Wohneinheiten seien laut Westnetz betroffen. (at)