„Peinlich!“ Mülheimer haben nach Wahlpanne nur eine Forderung

Der Jubel war groß bei der SPD Mülheim ihrer Oberbürgermeister-Kandidatin Nadia Khalaf am Sonntagabend (28. September). Das vorläufige Ergebnis der Stimm-Auszählung bei der Stichwahl um das OB-Amt brachte die SPD-Kandidatin als Siegerin hervor – mit hauchdünnem Vorsprung (67 Stimmen) vor dem bislang regierenden Oberbürgermeister Marc Buchholz (CDU).

Einen Tag später die große Ernüchterung bei den Sozialdemokraten. Wie die Stadt Mülheim mitteilte, war es zu einer Panne bei der Auszählung gekommen. Die Korrektur des Fehlers ergab: Marc Buchholz bleibt doch im Amt. Die Mülheimer sind fassungslos – zumal es nicht der erste Fall dieser Art in ihrer Stadt ist.

Mülheim schüttelt nach Wahlpanne den Kopf: „Peinlich“

„Bitte beachtet: Das Ergebnis ist vorläufig – dies gilt insbesondere im Falle des knappen Ergebnisses von unter 100 Stimmen Unterschied zwischen den Bewerbenden“, hatte die Stadt Mülheim noch in den sozialen Medien kurz nach Bekanntgabe der Stichwahl-Ergebnisse am Sonntag gewarnt. Nur einen Tag später sollte das Ergebnis tatsächlich korrigiert werden müssen.

Trotz der Warnung für viele Mülheimer ein Unding. „Peinlich“, so der Tenor in den sozialen Netzwerken als Reaktion auf die Korrektur des Ergebnisses, der viele sofort an einen vergleichbaren Vorfall vor 26 Jahren erinnerte. Damals feierte SPD-Kandidat Thomas Schröer seinen vermeintlichen Wahlsieg. Am Ende ging das Amt jedoch an Jens Baganz (CDU).

Mülheimer mit eindeutiger Forderung

Das Wechselbad der Gefühle macht viele Mülheimer misstrauisch. Sie fordern im Netz eine komplette Neuauszählung der Stimmen, zumal nach Angaben des Wahlleiters David Lüngen nur zwei Wahlbezirke überprüft wurden, bei denen in einer routinemäßigen Prüfung Unstimmigkeiten aufgefallen worden waren.

Auch SPD-Kandidatin Nadia Khalaf fordert eine schnelle Aufarbeitung und kündigt in der „WAZ“ an, das Ergebnis juristisch prüfen lassen zu wollen: „Es kann sein, dass etwas falsch ausgezählt wurde, dann ist es so, wie es ist. Aber die Fragenzeichen müssen geklärt sein“, so die Sozialdemokratin in der Zeitung.

Doch ist eine komplette Neuauszählung der Stimmen überhaupt realistisch? Eine Antwort auf eine entsprechende Anfrage von DER WESTEN bei der Stadt Mülheim steht noch aus. Im Gespräch mit der „WAZ“ teilte Lüngen mit, dass dies nur infrage komme, „wenn es flächendeckend systematische Unregelmäßigkeiten gibt“. Dazu habe es bis Montag keine Hinweise gegeben. Das amtliche Endergebnis soll weiterhin am Donnerstag (2. Oktober) vom Wahlausschuss verkündet werden.