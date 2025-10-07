Stichwahl-Ergebnis in Mülheim live ++ Neuauszählung beginnt ++ Plötzlich neues Problem

Mülheim schreibt bei der Kommunalwahl in NRW seine ganz eigene Geschichte. Nach dem denkbar knappen Ergebnis der Stichwahl ließen zunächst die SPD und ihre Oberbürgermeister-Kandidatin Nadia Khalaf die Sektkorken knallen.

Doch dann sollte ein Fehler bei der Zuteilung von Briefwahlstimmen auffallen. Das vorläufige Ergebnis der Stichwahl in Mülheim wurde revidiert. Stattdessen lag Marc Buchholz (CDU) knapp vor seiner Herausforderin (mehr dazu hier >>>). Weil nur zwei Bezirke neu ausgezählt wurden, forderte die SPD im Wahlausschuss eine Neuauszählung aller Stimmen.

Dafür gab es eine Mehrheit, aber auch rechtliche Bedenken des Wahlleiters. Werden diese Mülheim nach der beschlossenen Neuauszählung am Dienstag (7. Oktober) einholen? Wir halten dich hier im Newsblog über alle Entwicklungen des nächsten Kapitels der Mülheimer Kommunalwahl-Geschichte auf dem Laufenden.

Stichwahl-Neuauszählung in Mülheim live

Dienstag, 7. Oktober

7.35 Uhr: Doch noch Veto aus Düsseldorf?

Die Bezirksregierung in Düsseldorf habe sich zwar nicht gegen eine komplette Neuauszählung ausgesprochen. Aber David Lüngen betont, dass die Kommunalaufsicht die eigentlichen Rechtsfragen offengelassen habe. Und das könnte im Nachgang erneut Probleme bringen. Denn nach Angaben der Stadt Mülheim teilte die Kommunalaufsicht fest, dass ihr eine Einspruchsmöglichkeit erst dann zustehe, wenn das endgültige Ergebnis der Wahl vorliege und sie eine Entscheidung im Wahlprüfungsverfahren über die Gültigkeit der Wahl für erforderlich hielte. Daher ist offen, ob im Nachgang der Neuauszählung womöglich doch ein Veto aus Düsseldorf kommt.

7.05 Uhr: Mülheimer Wahlleiter mit Bedenken

Im Vorfeld David Lüngen mehrfach Bedenken über die Rechtmäßigkeit der Neuauszählung geäußert. „Denn laut Kommunalwahlrecht kommt eine komplette Neuauszählung nur grundsätzlich dann in Betracht, wenn systematische Wahlfehler eine Mehrzahl von Stimmbezirken betreffen“, erklärte der Wahlleiter und Stadtdirektor.

6.35 Uhr: Zeitplan der Neuauszählung

Wie lange die Neuauszählung dauert, ist unklar. Sobald ein gesichertes vorläufiges Ergebnis feststeht, wirst du es hier erfahren. Um 18 Uhr kommt anschließend der Wahlausschuss in einer öffentlichen Sitzung im Ratssaal zusammen, um das amtliche Endergebnis der OB-Stichwahl zu verkünden.

6.05 Uhr: Neuauszählung öffentlich

Mülheim macht sich bereit für die Neuauszählung der Stichwahl-Stimmen. Um 10 Uhr beginnt die Neuauszählung im Dienstgebäude der Stadt Mülheim angesetzt. Die Prozedur im ehemaligen AOK-Gebäude an der Friedrich-Ebert-Str. 65 ist öffentlich.