Nach Stichwahl-Panne in Mülheim – jetzt steht es fest

Was für eine Aufregung bei der Stichwahl in Mülheim. Erst ließ SPD-Oberbürgermeister-Kandidatin Nadia Khalaf die Korken knallen. Sie lag am Sonntag (28. September) nach Auszählung der Stichwahl-Stimmen 67 Stimmen vor Marc Buchholz (CDU).

Doch einen Tag später konnte plötzlich der amtierende Oberbürgermeister der Stadt Mülheim jubeln. Denn im Nachgang war ein Fehler bei der Zuweisung von Briefwahlstimmen aufgefallen (mehr dazu hier >>>). In der Folge wurde das vorläufige Ergebnis zugunsten von Marc Buchholz geändert. Nach der Wahlpanne forderte unter anderem Nadia Khalaf eine Neuauszählung aller Stimmen. Dafür sah die CDU allerdings keine Grundlage, wie es in der „WAZ“ hieß. Jetzt steht endgültig fest: Das Wahlergebnis wird am Donnerstag (2. Oktober) endgültig verkündet.

Mülheimer Wahlergebnis endgültig

Wie eine Sprecherin der Stadt Mülheim gegenüber DER WESTEN mitteilte, werde der Wahlausschuss am Donnerstag um 10 Uhr zusammenkommen, um das amtliche Endergebnis festzustellen. „Die Dauer der Sitzung ist nicht absehbar“, so die Stadtsprecherin.

Die Sitzung des Wahlausschusses im Mülheimer Rathaus ist öffentlich. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können also live verfolgen, wenn das Ergebnis der OB-Stichwahl verkündet wird. Dabei ist durchaus mit Andrang zu rechnen. Schließlich hatte es nach Änderung des Wahlergebnisses zahlreiche kritische Stimmen gegeben.

Im Netz empfanden viele Menschen das Hin-und-Her als „peinlich“, in einer Petition wurde eine Neuauszählung aller Stimmen gefordert, um Vertrauen in den demokratischen Prozess herzustellen (mehr dazu hier >>>).

Dafür sah Wahlleiter David Lüngen allerdings keine Notwendigkeit, nachdem lediglich in zwei Bezirken Unregelmäßigkeiten aufgefallen seien. Eine Neuauszählung komme nur infrage, „wenn es flächendeckend systematische Unregelmäßigkeiten gibt“. Weil es dafür offenbar keine neuen Anhaltspunkte gab, soll es am Donnerstag nun zur Verkündung des endgültigen Ergebnisses kommen.