Schüsse auf Feier in Mülheim ++ 2 Verletzte ++ Täter flüchtig

In Mülheim an der Ruhr kam es bei einer privaten Feier in der Nacht auf Freitag (3. Oktober) zu einer dramatischen Eskalation. In einer Event-Location an der Weseler Straße feuerte ein Mann in den frühen Morgenstunden mehrere Schüsse ab.

Zwei Menschen wurden dabei schwer verletzt. Anschließend floh der Täter und konnte bislang nicht gefasst werden.

Schüsse auf Feier in Mülheim

Laut Angaben der Polizei Essen ereignete sich der Vorfall gegen 4 Uhr am Freitagmorgen. Bei der Feier soll es zu einem heftigen Streit zwischen mehreren Beteiligten gekommen sein. Im Verlauf der Auseinandersetzung zog der Mann eine Waffe und schoss auf seine zwei Opfer. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Die Polizei Essen leitete unmittelbar eine Großfahndung nach dem Schützen ein. Dabei setzten die Beamten auch einen Hubschrauber ein. Trotzdem blieb die Suche bislang erfolglos. Der Täter ist weiterhin auf der Flucht. Zur Identität des Mannes und seinem möglichen Motiv machte die Polizei laut WDR bislang keine Angaben.

Täter ist flüchtig

Die beiden Verletzten wurden nach Polizeiangaben umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Zustand ist ernst, jedoch nicht lebensgefährlich. Näheres zur Tat könne man derzeit nicht sagen, erklärte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen.

Mehr News:

Die Mordkommission der Polizei Essen hat inzwischen die Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Ihr Ziel ist es nicht nur, den Täter zu fassen, sondern auch den genauen Ablauf der Tat zu rekonstruieren. Weitere Details sollen nach Abschluss erster Ermittlungen bekanntgegeben werden.