Mülheim: Schock in Pflegeheim! Mann dringt in Heim ein und vergeht sich an Bewohner

Mülheim. Schock in Mülheim!

Am Dienstagmorgen hat sich ein Mann Zugang zu einem Pflege- und Altenheim in Mülheim verschafft und sich offenbar sexuell an einem Bewohner vergangen. Wenig später eilten zahlreiche Polizisten zu der Stelle.

Mülheim: Mann vergeht sich an Heim-Bewohner

Um 5.11 Uhr erhielt die Polizei den Notruf aus einem Pflege- und Altenheim in Mülheim, wonach ein fremder Mann einen Bewohner des Heims sexuell angegangen haben soll. Das teilte die Polizei am Dienstag in einer Polizeimeldung mit.

Auf den Notruf hin eilten sofort mehrere Streifenwagen zu dem Heim. Bei einer ersten Klärung des Sachverhalts deutete alles auf ein Sexualdelikt hin. Also nahmen die Beamten umgehend die Fahndung nach dem unbekannten Mann auf.

Eine Mitarbeiterin des Pflege- und Altenheims verfolgte den Täter währenddessen bereits in der Dunkelheit und beschrieb den Polizisten schließlich den genauen Fluchtweg des Mannes. So konnten sie den Mann wenig später festnehmen.

Noch bis in die Morgenstunden hielten sich zahlreiche Polizisten an verschiedenen Orten bereit, um erforderlichenfalls nach weiteren Beteiligten zu suchen. Anhaltspunkte für eine Tatbeteiligung weiterer Personen ergaben sich jedoch nicht.

Polizei nimmt Mann fest

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 41-jährigen Mülheimer, der in der vor Kurzem erst polizeilich in Erscheinung getreten war, wenn auch nicht wegen einschlägiger Delikte. Er wurde schließlich in Gewahrsam genommen.

Die Ermittlungen werden gemeinsam mit der Duisburger Staatsanwaltschaft weitergeführt. Der Beschuldigte sollte am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg dem Haftrichter am Amtsgericht Mülheim an der Ruhr vorgeführt werden. (nk)