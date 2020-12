Mülheim: Schlimmer Unfall! Kind (4) fällt in die Ruhr – ER wird zum Helden

In Mülheim hat ein 27-Jähriger den Tod eines Kindes (4) verhindert.

Am Sonntagnachmittag ist laut Polizei ein vierjähriger Junge in Mülheim in die Ruhr gefallen. Zwei Spaziergänger wurden durch laute Schreie aufmerksam. Unmittelbar darauf beobachteten sie einen kleinen Jungen im ufernahen Bereich des Wassers. Ohne zu Zögern reagierte der 27-Jährige blitzschnell!

Kind fällt in Mülheim in die Ruhr – Mann springt beherzt hinterher

Er zog Schuhe und Jacke aus und sprang in die eiskalte Ruhr. Schon nach nur wenigen Sekunden erreichte er den 4-Jährigen, zog ihn aus dem Wasser und überreichte den Jungen seinen Eltern.

Das Wehr in Mülheim an der Ruhr. Foto: Funke Foto Services

Der Vierjährige war anscheinend sehr nah am Uferrand unterwegs gewesen, ist ins Straucheln gekommen und dann ins eisige Wasser gestürzt.

Kind wurde medizinisch versorgt

Der Vierjährige wurde medizinisch versorgt und anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der 27-Jährige eilte nach Hause, um die nassen Klamotten zu wechseln und so einer Unterkühlung vorzubeugen.

------------------------

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

Bei einem Unfall die Unglücksstelle absichern.

Den Notruf unter 112 oder 110 wählen.

Ständig die lebenswichtigen Funktionen des Verletzten kontrollieren.

Im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten / Blutungen stillen.

Stabile Seitenlage.

Die Person mit einer Rettungsdecke wärmen. Dabei auch auf Wärme von unten achten.

Psychische Betreuung: Mit der betroffenen Person sprechen, ihr über den Kopf streichen. Auch Bewusstlose spüren diese Fürsorge.

------------------------

Polizei und Eltern dankbar für das Eingreifen des Mannes

Die Polizei und die Eltern seien dankbar, dass der Mann so schnell eingegriffen hat. „Durch das schnelle und beherzte Handeln hat der 27-Jährige den Jungen gerettet, ohne dabei an die eigene Gefahr zu denken! Bei dem kalten Wasser und den Wintertemperaturen hat der Retter vermutlich weitaus Schlimmeres für das Kind und seine Eltern verhindert!“

------------------------------------

• Mehr Themen:

NRW: Wagen überschlägt sich mehrfach auf A33 – Fahrer stirbt vor Ort

NRW: Autofahrer übersieht Rettungswagen in Unna – vier Verletzte!

A1: Nach Unfall gestikulieren Männer wild herum – dann wird es absurd

A44: Schrecklicher Unfall! Lkw-Fahrer fährt Fußgänger an – Polizei steht vor Rätsel

-------------------------------------

Wieso die Eltern nicht selbst ihrem Kind hinterhergesprungen sind, ist unklar. (fb)