Aufregung in Mülheim – Schlager-Star plötzlich OB-Kandidat?

Ein Schlager-Star als Oberbürgermeister? Viele Mülheimer müssen zweimal hingucken, als sie die Wahlplakate sehen. Doch was steckt wirklich dahinter?

Seit Reality-Star und derzeitiger „Prominent getrennt“-Kandidat Jannik Kontalis bekanntgegeben hat, dass er für das Amt des Oberbürgermeisters in Mönchengladbach kandidiert, polarisiert er stark. Viele Menschen belächeln das Reality-Sternchen und fragen sich, wie ein Influencer es in die Politik schaffen möchte – andere hingegen unterstützen den 29-Jährigen bei seinem Vorhaben und setzen auf seine unkonventionellen Ideen (>>was der Kandidat sich konkret vorstellt, hat er gegenüber DER WESTEN in einem Interview verraten).

Könnte in Mülheim nun ein ähnliches Spiel laufen und ein Schlager-Star als Oberbürgermeister kandidieren?

Mülheim: Kandidiert ein Schlager-Star als Oberbürgermeister?

Wer einen Blick auf die Mülheimer Wahlplakate der FDP geworfen hat, der muss eventuell zweimal hinschauen. Denn auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob Schlager-Star Andy Borg auf dem Plakat mit dem Slogan „Bürokratie runter. Wirtschaft entfesseln.“, zu sehen ist. Aber ist er es wirklich? „Nein, das bin ich. Peter Beitz.“, löst der kandidierende Politiker der FDP in einem Instagram-Reel auf. Die Ähnlichkeit der beiden ist aber auch echt verblüffend.

Damit das also geklärt ist: Es ist nicht der österreichische Schlager-Sänger und Fernseh-Moderator, der unter anderem durch „Adios Amor“ bekannt wurde, der für die Stelle des Oberbürgermeisters in Mülheim kandidiert. Sein Double Peter Beitz ist allerdings anscheinend trotzdem für den Spaß zu haben und lässt sich zu Andy Borgs „Es war einmal“ vor seinem Wahlplakat filmen.

OB-Kandidat mit Schlager-Double

Und was sagen die User zu der Verwechslung? Die meisten Follower finden die Ähnlichkeit der beiden Männer offenbar ziemlich witzig und freuen sich, dass Beitz zu dem Spaß bereit ist. „Ich wüsste gar nicht, wen von beiden ich besser finde“, kommentiert ein Nutzer unter dem Post. Andere User sehen das Video mit einem kritischen Blick. „Spaßparteien bei der Arbeit“, heißt es beispielsweise in einem Kommentar.

Ob man nun die Ähnlichkeit zwischen dem FDP-Kandidaten oder dem Schlager-Star sieht oder nicht: Am 14. September findet die Kommunalwahl 2025 in NRW statt, bei der alle wahlberechtigten Bürger ihre wichtige Stimme abgeben können. Alles, was du zur Kommunalwahl 2025 in NRW wissen musst, erfährst du in diesem Artikel.