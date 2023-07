In Mülheim kann man insbesondere an der Ruhr in diesen schönen Sommertagen eine tolle Zeit verbringen. Ob Familien, Paare oder Freundesgruppen – die Ruhr hat für jeden etwas zu bieten. Aber wer seine Freizeit im Freien verbringt und dort beispielweise grillt oder zusammen mit Freunden etwas trinkt, der muss ich sich auch an gewisse Regeln halten.

Denn in Mülheim an der Ruhr sind auch Wildtiere, Haustiere und Kinder unterwegs, die auf rücksichtsvolles Verhalten der Menschen angewiesen sind. Und wenn beispielsweise der Müll vom Grillen inklusive leerer Glasflaschen liegen gelassen werden, dann kann es insbesondere für Hunde sehr gefährlich werden. Wie gefährlich, das hat eine Hundebesitzerin auf Facebook erzählt.

Mülheim: Hund schwer verletzt

Die Hundebesitzerin hat nur eine Bitte: „BITTE seid doch so lieb und nehmt euren Müll mit“. Wenn diese Bitte von allen Ruhr-Besuchern in Mülheim berücksichtigt werden würde, dann gäbe es nicht das Problem, welches ihr Hund „Buddy“ jetzt hat. Denn den hat es vergangene Woche ziemlich heftig erwischt, als der Hund in eine Glasscherbe getreten ist.

Mülheim an der Ruhr: Hund wird schwer durch Glasscherbe verletzt. Die Besitzerin fordert jetzt Rücksicht. Foto: Facebook: Kim Eileen

„Wir waren 3 Stunden in der Tierklinik in Duisburg und er musste genäht werden“, schreibt die Hundebesitzerin bei Facebook. Für Buddy war es nicht erste schlimme Vorfall, den er durchleiden musste. Im selben Gebiet nahe der Ruhr in Mülheim war schon einmal in eine Glasscheibe getreten!

Deshalb plant die Hundebesitzerin in Zukunft den Ort an der Ruhr zu meiden, obwohl es ihrer Meinung nach „ein wirklich schön Ort für junge Hunde zum Toben ist“.

Leiden des Hundes schwer zu ertragen

„Es hat mir das Herz gebrochen“, schreibt die Hundebesitzerin, nachdem sie ihren Buddy mal wieder verletzt zu Hause pflegen muss. Glück im Unglück: Der Vierbeiner verfügt über eine „Vollschutz“-Krankenversicherung, wovon aber nicht jeder Tierhalter Gebrauch macht, wie die Hundebesitzerin weiß: „Buddy ist Vollschutz-krankenversichert, aber bitte denkt auch an die Tierhalter, die keine Versicherung haben. Von den Behandlungskosten kann man sich einen Kleinwagen leisten“.

Daher nochmal ihr Appell an alle: „Bitte nehmt aufeinander Rücksicht, dass sowas nicht weiter vorkommt und wir alle überall eine schöne Zeit verbringen können ohne große Vorkommnisse“.