Mülheim: Frau macht schlimme Entdeckung am Grab ihrer Mutter – „Sauer und menschlich enttäuscht“

Mülheim. Diese Entdeckung auf einem Friedhof in Mülheim machte eine Frau einfach nur wütend.

Sie hatte das Grab ihrer Mutter in Mülheim besonders geschmückt, doch am nächsten Tag fehlte plötzlich ein Teil der Dekoratio auf dem Grab.

Mülheim: Deko von Grab gestohlen

Von der schlimmen Situation berichtete sie in der Facebook-Gruppe „Du weißt, dass du aus Mülheim kommst“. „Hey Leute, ich bin so sauer und menschlich enttäuscht“, schreibt sie zu Beginn ihres Posts. Sie habe sich bei der Dekoration des Grabs ihrer Mutter auf dem Hauptfriedhof in Mülheim sehr viel Mühe gegeben und sogar einen besonderen Kranz selber gestaltet.

Einige Fakten über die Stadt Mülheim an der Ruhr:

wurde 1093 erstmals urkundlich erwähnt, 1808 wurden die Stadtrechte verliehen

liegt zwischen Duisburg, Essen und Düsseldorf

hat 170.632 Einwohner (Stand: Dezember 2019), besteht aus neun Stadtteilen in drei Stadtbezirken

Oberbürgermeister ist Marc Buchholz (CDU)

Diesen habe sie vor einem Tag an dem Grab abgelegt. Als sie am nächsten Tag erneut den Friedhof besuchte, fehlte von dem Blumenschmuck jede Spur: „Der Kranz ist weg. Er wurde geklaut. Das dreiste ist: der Dieb hat noch schön unserer Grab umdekoriert und Kerzen an die Stelle von dem geklauten Kranz hingelegt. Vielleicht noch in der Hoffnung, dass mir nicht auffällt, dass der Kranz weg ist“.

Mülheim: Kranz von Grab gestohlen

Die Frau ist verständlicher Weise einfach nur sauer und enttäuscht. Dabei geht es ihr nicht um den materiellen Wert, sondern darum, dass sie sich so viel Mühe gegeben und den Kranz speziell für ihre Mutter gestaltet hat. Sie hatte sogar eine Lichterkette eingebaut.

In der Gruppe berichten einige User, dass sie ähnliche Situationen erlebt haben. „Genau aus diesem Grund stellen wir nichts schönes mehr hin. Immer wieder wird es geklaut. Es ist einfach traurig“, kommentiert beispielsweise eine Frau.

Mülheim: So sah das Grab mit dem Kranz aus. Foto: privat

Ihren Kranz hat die Frau leider nicht mehr zurückbekommen. Bleibt zu hoffen, dass das Grab ihrer Mutter auf dem Hauptfriedhof in Mülheim künftig nicht mehr das Ziel solcher kriminellen Aktionen wird. (gb)