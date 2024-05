Mülheim: Schlechte Nachrichten! Bade-Saison verschoben – hier musst du dich noch gedulden

Schade! Sommerliche Temperaturen gab es in den vergangenen Tagen bereits zu Genüge und auch jetzt noch könnte man bei um die 20 Grad einen Sprung ins kühle Nass wagen. Doch die Stadt Mülheim macht den Bürgern zum Pfingstwochenende einen Strich durch die Rechnung.

+++ Mülheim jubelt über Pläne zur EM 2024 – HIER gibt es wieder Public Viewing +++

Der bereits angekündigte Beginn der Bade-Saison an der Ruhr musste verschoben werden – doch auf wann? Die Antwort ist gleich die zweite schlechte Nachricht für die Mülheimer.

Mülheim: Schwimmstelle an der Ruhr noch nicht eröffnet

Eigentlich sollte die Schwimmstelle an der Ruhr an Pfingsten eingeweiht werden, doch daraus wird jetzt doch nichts, wie die Stadt Mülheim verkünden muss. Zwar lädt das Wetter aktuell nicht gerade zum Baden ein, doch dürfte sich das schon bald wieder ändern, wenn erst einmal das Tief Juli an uns vorbeigezogen ist.

Mehr dazu hier: Unwetter in NRW: Amtliche Warnung! HIER geht mächtig die Post ab

Aber: Die Ruhrschwimmstelle an der Mendener Brücke muss aufgrund der starken Hochwasser im vergangenen Winter zunächst geschlossen bleiben. Da sich viele Wasserbausteine dadurch verlagert hätten, sei der Zugang zum Wasser nicht sicher für die erwarteten Badegäste. Bei der nächsten Trockenwetterperiode sollen diese dann neu positioniert werden, um Schwimmern die notwendige Wassertiefe bieten zu können.

Mülheim: Saisonbeginn noch ungewiss

Die Stadtverwaltung muss sich erst noch eine Genehmigung der Bezirksregierung Düsseldorf einholen, um die Arbeiten beginnen zu können. Darum steht ein neuer Termin zur Eröffnung der Schwimmstelle noch nicht fest. Die Stadt verspricht aber mitzuteilen, sobald es so weit ist.

Hier noch ein paar Fakten zu der Schwimmstelle an der Ruhr: