„Was uns bleibt, ist die Dankbarkeit“: Kult-Restaurant in Mülheim schließt für immer

Nach Jahrzehnten voller Gastfreundschaft, leckerem Essen und einer familiären Atmosphäre schließt das Drago Restaurant in Mülheim seine Türen.

Der letzte Öffnungstag wird Sonntag, der 29. März 2026 sein. Diese Entscheidung fiel den Betreibern des familiengeführten Restaurants alles andere als leicht.

Letzte Chance auf Dragos Spezialitäten in Mülheim

Wer die berühmte Dragobutter, das bekannte Dragodressing und die beliebten Saisonkarten genießen möchte, hat noch bis März 2026 Zeit. Über Weihnachten und Neujahr bleibt das Lokal allerdings geschlossen: „Von Di, 23.12.2025 bis einschließlich Do, 1.1.2026 gönnen wir uns eine Pause. Ab Fr, 2.1.2026 sind wir wieder für Euch da“, so das Team.

+++Pony streunt durch Mülheim – dann passiert es+++

Die Betreiber blicken mit Stolz auf die gemeinsamen Jahre mit ihren Gästen zurück. Dankbare Worte richten sie an alle Stammkunden, die das Drago so lange begleitet haben: „Was uns bleibt, ist die Dankbarkeit für so viele Gäste, die uns über Jahrzehnte treu geblieben sind.“

Mülheim verliert ein Familienunternehmen

Nicht nur Gäste, sondern auch das Team steht im Mittelpunkt des Dankes: „Ohne Euch hätte es das Drago nicht gegeben“, schreiben die Betreiber an ihre Mitarbeiter. Auch Lieferanten, Dienstleister und zahlreiche Helferinnen und Helfer, die das Restaurant über die Jahre unterstützten, erhielten einen warmherzigen Dank.

Mehr Themen für dich:

Wer künftig von Essen zur „zornigen Ameise“ möchte, den erwartet in Mülheim dasselbe Qualitätserlebnis wie eh und je: „Dieselbe Speisekarte, Rezepturen, Saisonkarten, Dragobutter, Dragodressing – macht Euch einen Eindruck von unserem Restaurant.“