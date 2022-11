Mülheim: Einbrecher erleben böse Überraschung – mutiger Bewohner riskiert sein Leben

„Post“ – so lautet bei vielen das magische Passwort, um freien Zugang zu Wohnhäusern zu bekommen. In Mülheim nutzen das jetzt jedoch zwei Einbrecher eiskalt aus. Doch im Gebäude wurden sie böse überrascht.

Denn der Eigentümer stellte sich den Einbrechern mutig entgegen. Allerdings sollte dieser Fall aus Mühlheim eine dringende Warnung sein – und zwar für alle Mieter und Verbrecher!

Mülheim: Mutiger Eigentümer wehrt sich gegen Einbrecher

Am Donnerstagabend (24. November) klingelten zwei unbekannte Männer an der Haustür eines Mehrfamilienhauses an der Straße Lohkamp. Sie gaben sich bei den Mietern über die Gegensprechanlage als Postboten aus und verschafften sich so Eintritt. Doch von Paketen war keine Spur.

Stattdessen marschierten die Männer schnurstracks in den Keller, um den dortigen Tresor zu knacken. Allerdings rechneten sie nicht damit, dort auf Gesellschaft zu stoßen. Der Eigentümer nutzt den Keller als Arbeitszimmer. Der 54-Jährige dachte gar nicht daran, den Einbrechern den Weg freizuräumen.

Mülheim: Polizei mit dringendem Appell

Auch von körperlicher Gewalt und einer Schusswaffe ließ sich der mutige Eigentümer nicht einschüchtern und verteidigte sein Eigentum bis zum Schluss. Der Mann leistete entschlossen Gegenwehr und konnte einem der Angreifer sogar die Maske runterziehen.

Den Kampf entschied der Eigentümer letztlich für sich und konnte die Einbrecher in die Flucht schlagen. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten schweren Raubes. Der 54-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt und ambulant behandelt. Auch wenn der Mann viel Mut bewies, empfiehlt die Polizei Mülheim keinesfalls das Verhalten in einem derartigen Ernstfall nachzuahmen.

Mehr Themen:

Der erste Fehler sei schon bei der Gegensprechanlage passiert. „Nicht einfach die Tür aufmachen, wenn man die Personen nicht sicher kennt“, so die dringende Warnung des Polizeisprechers auf Nachfrage von DER WESTEN. Manchmal helfe es schon nur anzudrohen, die Polizei anzurufen. Doch so wie der Eigentümer gehandelt hat, sei in der Regel höchst gefährlich: „Nicht auf Konfrontation gehen, zur Not die Täter mit der Beute ziehen lassen. Die eigene Sicherheit geht vor“, so die Empfehlung der Beamten aus Mülheim.