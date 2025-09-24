Pony streunt durch Mülheim – dann passiert es

Was spaziert denn da plötzlich über die Straße? Am Dienstag (23. September) erlebten einige Autofahrer in Mülheim eine große Überraschung. Denn plötzlich stand ein Pony vor ihnen. Auf der Großenbaumer Straße konnte ein Fahrer gerade noch ausweichen, sodass es nicht noch zu einem Unfall kam.

Doch woher stammt das Pony und wem gehört es? Diese Fragen trieben Stefanie Jackisch noch am späten Abend um. Gegenüber DER WESTEN schildert sie, wie sie mit der Hilfe einiger Fremder, Freunde und der Polizei das Tier einfing und nach dem Besitzer fahndete.

Pony spaziert durch Mülheim

„Das Pony stand gestern auf der Großenbaumer Straße Höhe Hausnummer 162 auf der Straße, ist vor ein Auto gelaufen“, erzählt Jackisch. Zum Glück konnte der Fahrer noch ausweichen. „Ich hab‘ mein Auto mitten auf der Straße abgestellt, das Pony eingefangen, dann hat mir eine Frau geholfen, das Pony zu halten.“

Auch interessant: Immer wieder Riesenschlange vor Mülheims Ausländeramt – „Da passiert gar nichts“

Danach habe sie gleich die Polizei informiert und gemeinsam mit dieser nach dem Besitzer Ausschau gehalten. Doch ohne Erfolg. „Da wir niemanden gefunden haben, hat eine Freundin meinen Hänger geholt, Pony schläft sicher in meinem Stall.“ Gestresst und verschwitzt, aber in einem guten Zustand sei die Stute.

Mülheimer „Stallfunk“ führt zum Besitzer

Noch bis in den späten Abend hinein versuchte Jackisch über alle ihr zur Verfügung stehenden Kanäle, ihre Fühler auszustrecken. Sie fuhr die Ställe in der Umgebung ab oder telefonierte über „Stallfunk“ herum. „Vermutlich ist die Kleine irgendwo ausgebrochen und das wird dann heute früh bemerkt, dass da jemand fehlt. Jetzt hoffen wir mal, dass die Reichweite ausreichend ist, dass sie schnell wieder nach Hause kommt.“

Mehr News:

Und tatsächlich, noch während wir diese Geschichte aufgeschrieben haben, meldet sich die Finderin bei DER WESTEN: „Besitzerin hat sich gerade gemeldet. Stütchen wird gleich abgeholt.“ Da hat der „Stallfunk“ wohl alle Arbeit geleistet. Jackisch bedankt sich bei der Mülheimer Community, der Polizei und allen bekannten oder unbekannten Helfern.