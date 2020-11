Mülheim: Polizeieinsatz nahe der Altstadt – DAS steckt dahinter

Aktuell läuft in Mülheim ein größerer Einsatz, wie die Polizei auf Anfrage von DER WESTEN bestätigte. Die Lage ist unklar. (Symbolbild)

Mülheim. Polizeieinsatz am Dienstagabend in Mülheim!

Wie die Polizei auf Anfrage von DER WESTEN bestätigte, kam es am Dienstagabend zu einem Einsatz im Bereich der Eppinghofer Straße in Mülheim.

Mülheim: Streit eskaliert – Gerüchte über Gaspistole

Ein Streit zwischen Jugendlichen soll am Dienstagabend aus dem Ruder gelaufen sein, so ein Polizeisprecher. Facebook-Nutzer hatten Videos und Fotos von Streifenwagen in Mülheim gepostet, sogar von Schüssen war die Rede. Doch die Polizei gibt Entwarnung.

---------------

Top-News aus Mülheim:

Mülheim: Massenschlägerei mit dutzenden Personen – Polizei hat einen Verdacht

Mülheimer Familie macht schockierende Entdeckung an ihrem Haus – „Haben wir jetzt Feinde?“

Corona in Mülheim: Heftige Änderung! SIE sind bei Hochzeiten nicht mehr erwünscht

---------------

Zwar sei die Information noch nicht hundertprozentig bestätigt, aber bisher gehen die Ermittler davon aus, dass einer der Jugendlichen möglicherweise eine Gaspistole abgefeuert habe. Verletzt wurde niemand. (at)