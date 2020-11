Mülheim: Familie macht schockierende Entdeckung an ihrem Haus – „Haben wir jetzt Feinde?“

Mülheim. Unfassbarer Vorfall in Mülheim!

Familie Büyüktürk lebt schon seit Jahrzehnten in Mülheim, hat sich im Ruhrgebiet etwas aufgebaut. Doch als sie dann eines Tages ihr Haus verlässt, macht sie eine schockierende Entdeckung an ihrem Haus: Hakenkreuze! Über diesen Fall berichtet die „Mülheimer Woche“.

Mülheim: Familie macht schockierende Entdeckung am Haus

Die Familie entdeckt aber das verfassungsfeindliche und verbotene Nazi-Symbol nicht nur an der Hauswand an der Karlsruher Straße. Sondern auch direkt am Eingang sowie am Auto. Am Familienwagen ist auch noch der Spruch „Kanaken raus“ geschrieben worden. Familienoberhaupt Edip Büyüktürk erklärt, dass man weder Streit noch Feinde habe.

Was für ein Schock! An der Hauswand der Familie haben Unbekannte ein (falsches) Hakenkreuz geschmiert. Foto: Detlef Leweux / Mülheimer Woche

Büyüktürk gegenüber der Mülheimer Woche: „Wir wohnen gerne in Mülheim, haben keinen Stress mit Nachbarn oder so etwas. Ich bin seit 15 Jahren hier als Elektrotechnikermeister selbständig und habe 17 Mitarbeiter.“ Der Türkeistämmige weiter: „Ja, wir leben in einem kleinen Haus, das wir umgebaut haben. Aber dafür haben wir hart gearbeitet. Wer sollte uns das neiden? Ich finde diese Schmierereien einfach nur abscheulich. Das lasse ich mir als Mülheimer nicht bieten.“

„Sie haben mich gefragt: 'Papa, haben wir jetzt Feinde?'?

Seine Frau und die älteste der drei Töchter haben sofort bemerkt, dass das Wort „Kanake“ falsch geschrieben und die Hakenkreuze nicht richtig herum geschmiert worden sind. Seine beiden kleinen Töchter hätten jetzt aber Angst. Büyüktürk: „Sie haben mich gefragt: 'Papa, haben wir jetzt Feinde?' Das tut meiner Frau und mir sehr weh.“ Die Schmierereien an den Hauswänden sind inzwischen überstrichen, scheinen aber dennoch leicht durch. Fotos der „Mülheimer Woche“ zeigen das.

Auch das Auto der Familie ist unsäglich beschmiert worden. Foto: Detlef Leweux / Mülheimer Woche

Ihm ist aber etwas anderes wichtiger als der verursachte Schaden mitsamt Reinigungskosten: „Mir ist es ein Anliegen, den Mitmenschen zu sagen: Seht hin, das ist uns passiert, mitten in Speldorf, einfach unglaublich.“

Täter auch in benachbarten Straßen unterwegs

Die Polizei hat auf Nachfrage von DER WESTEN den Fall bestätigt, die Ermittlungen dazu laufen noch. Der oder die Täter seien wohl auch in benachbarten Straßen unterwegs gewesen.

Bleibt zu hoffen, dass man sie ausfindig und zur Rechenschaft ziehen kann... (mg)

