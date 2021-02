Mülheim. Na, DA hatte die Polizistin in Mülheim den richtigen Riecher...

Eine Polizistin aus Moers ist in Mülheim-Winkhausen privat unterwegs gewesen, als sie plötzlich einen merkwürdigen und verdächtigen Geruch wahrgenommen hatte. Sie hat sich gewundert, denn die Intensität dieses ihr dienstlich bekannten Geruchs ist so stark gewesen, dass sie prompt ihre Kollegen aus Essen und Mülheim kontaktiert.

Mülheim: Polizistin geht durch die Stadt – als diesen Geruch bemerkt, ruft sie sofort ihre Kollegen

Zwei Polizei-Einsatztrupps haben im Anschluss tagelang den Bereich Eppinghofer Bruch/Leybankstraße in Mülheim observiert. Die Observierung sollte sich später als Volltreffer erweisen...

Das ist die Stadt Mülheim an der Ruhr:

wurde 1093 erstmals urkundlich erwähnt, 1808 wurden die Stadtrechte verliehen

liegt zwischen Duisburg, Essen und Düsseldorf

hat 170.632 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

besteht aus neun Stadtteilen in drei Stadtbezirken

Oberbürgermeister ist Marc Buchholz (CDU)

Denn in der Nacht auf Donnerstag haben die Beamten gegen 4.20 Uhr einen verdächtigen, kleinen VW-Transporter vor der leerstehenden Gaststätte beobachtet. Die beiden Fahrzeuginsassen sind in das baufällige Gebäude gegangen und haben später gefüllte Plastiksäcke zurück in den Transporter gebracht. Inzwischen steht fest: In dem alten Gebäude ist eine Marihuana-Plantage mit rund 3.000 Pflanzen angelegt worden!

Bingo! Die Observation hat sich gelohnt, es ist eine Marihuana-Plantage gefunden worden. Foto: Polizei

Die beiden albanischen Erntehelfer (44 und 37 Jahre alt) sind festgenommen worden, gegen beide Männer soll nach einer ausführlichen Vernehmung Haftbefehl erlassen werden. Um den Verdächtigen eine mögliche Flucht zu erschweren, hat die Polizei auch Diensthunde sowie einen Polizeihubschrauber eingesetzt. (mg)

