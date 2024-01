Mülheim: Polizei rückt zu Einsatz aus – 26-Jähriger stirbt

In Mülheim kam es am Freitagabend (5. Januar) zu einem Polizeieinsatz in einer Erstaufnahmeeinrichtung. Ausrücken mussten die Beamten, weil er ein 26-jähriger Mann randalierte. Auch als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen entspannte sich die Lage nicht. Kurze Zeit nach dem Einsatz verstarb der Mann, wie die Polizei in der Nacht zu Sonntag (7. Januar) bekannt gab. Was ist hier nur geschehen?

Mülheim: Mann randaliert und verstirbt

Als die Polizei Mülheim am Freitagabend zu einem Polizeieinsatz in einer kommunalen Erstaufnahmeeinrichtung an der Mintarder Straße in Mülheim-Saarn gerufen wurde, war den Beamten wohl bewusst, dass ein schwieriger Einsatz werden würden. Ein 26-jähriger Mann war außer Kontrolle. Kurz nach dem Einsatz war er tot. Was war passiert?

Gegen 20:30 Uhr wurde die Polizei durch den Sicherheitsdienst der Erstaufnahmeeinrichtung alarmiert, weil ein Bewohner randalierte und Mitarbeiter angriff. Als die Beamten eintrafen, fanden sie den Mann auf seinem Zimmer vor. Der 26-Jährige griff die Einsatzkräfte an. Laut Polizei attackierte der Mann die Polizei so heftig, dass sich das „dynamische Geschehen“ zunächst in einen Flur und später in einen Innenhof verlagerte.

In Mülheim verstarb ein Mann nach einem Polizeieinsatz. Foto: Foto-Credit: Justin Brosch

Mülheim: Polizisten wurden geschlagen und gebissen

Da der Mann sich nicht beruhigen ließ und weiter Widerstand gegen die Polizei leistete, setzten die Beamten zwei Mal einen Taser gegen den 26-Jährigen ein. Der Einsatz des Tasers blieb aber ohne erkennbare Wirkung. Die Polizisten schafften es dennoch den Mann im weiteren Verlauf vorläufig festzunehmen. Bis dahin hatte sich der Mann erheblich gewehrt und zwei Beamte durch Bisse und eine Beamtin durch einen Tritt gegen den Kopf verletzt.

Nach dem intensiven Einsatz mussten mehreren Rettungswagen angefordert werden, weil der Beschuldigte ebenso wie die verletzten Einsatzkräfte behandelt werden mussten. Noch im Rettungswagen verlor der 26-Jährige während seiner Behandlung das Bewusstsein. Unter Reanimationsmaßnahmen wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht, wo er letztlich verstarb.

Noch in derselben Nacht wurden die Ermittlungen zu dem Sachverhalt und insbesondere der Todesursache aus Neutralitätsgründen durch die Polizei Bochum übernommen. Die an dem Einsatz beteiligten Polizisten müssen psychologisch betreut werden.

Wie der 26-Jährige so schwer verletzt werden konnte, dass er wenig später verstarb, gab die Polizei bislang noch nicht bekannt. Auf Nachfrage von DER WESTEN teilte die Polizei Bochum mit, dass eine Mordkommission eingerichtet wurde und das der Fall mittlerweile bei der Staatsanwaltschaft liege.