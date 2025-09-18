Beliebtes Restaurant in Mülheim schließt sofort – „Macht uns so traurig“

„Der letzte Vorhang fällt. Wir schließen unser Restaurant – mit sofortiger Wirkung.“ Mit dieser sprichwörtlichen Bombe könnten die bekannten Restaurant-Besitzer in Mülheim in NRW bei vielen Stammgästen für Schock gesorgt haben.

Bald können sie nie wieder in dem beliebten Lokal speisen und zusammen lachen. Doch noch bevor das Restaurant für immer seine Türen schließt, planen sie eine große Aktion …

Restaurant in Mülheim schließt: Grund sind die hohen Kosten

Grund für die Schließung ist das vergangene Wintergeschäft, dessen hohen Kosten die Besitzer einfach nicht mehr decken können, berichten die Besitzer auf ihren offiziellen Facebook-Account. Bereits am 20. September (Samstag) feiern sie ihren letzten Abend – jedoch nicht alleine, ganz im Gegenteil. Sie wollen mit all ihren Gästen anstoßen und feiern.

Aus diesem Grund laden sie am 20. September von 16-20 Uhr ein – im Außenbereich soll dann nicht nur Abschied genommen, sondern auch zahlreiche Erinnerungen geteilt werden. Und damit nicht genug: Es wird auch einen großen Flohmarkt geben. Das Restaurant in Mühlheim möchte sein „Geschirr, Dekoration und viele Schätze“ verkaufen.

Fans sind traurig – „Ihr werdet fehlen“

Zudem gibt es einen Getränke-Schlussverkauf: Fässer und Flaschen sollen geleert werden – alles zu vergünstigten Preise, „solange der Vorrat reicht“. Dazu wird gegrillt. Doch statt Freude über den gemeinsamen Abend herrscht im Netz überwiegend Trauer – zahlreiche Fans verabschieden sich schon jetzt von dem Lokal in Mülheim. So schreibt eine Userin: „Das macht uns traurig. Wir waren immer gerne bei euch.“

Eine anderer Frau aus NRW meint: „Wie schade, alles Gute für die Zukunft.“ Und auch andere Nutzer sind traurig und schreiben Kommentare wie:

„Ihr werdet hier in unserer Heimat fehlen. Wir haben hier so viele wundervolle Stunden, nette Begegnungen, intensive Gespräche und besondere Erlebnisse gehabt und nicht zuletzt unsere wichtigsten Ereignisse gefeiert und erlebt.“

„Das ist total traurig.“

„Schade, dass ihr geht.“

„Oh nein! Mensch, das finde ich jetzt total traurig.“

Doch um welchen Restaurant in Mühlheim handelt es sich? Nun, die Rede ist vom Lokal „Liebling im Mühlenbach.“ Finden kann man den beliebten Laden (4,4 Sterne auf Google bei über 980 Bewertungen) am Hexberg 58.