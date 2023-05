Mülheim: Rettungseinsatz nach Tier-Drama an der Ruhr – es geht um Leben und Tod

Drama in Mülheim! Dort fiel ein Tier in die Ruhr. Ein Feuerwehreinsatz rettete den Vierbeiner in letzter Minute. Am Samstagvormittag (27. Mai) gegen 11 Uhr spielten sich in den Raffelberger Ruhrauen in Mülheim dramatische Szenen ab.

Eine Kuh rutschte dort eine steile Böschung in die Ruhr hinab. Sie konnte die Wiese aus eigenen Kräften nicht mehr erreichen.

Die Kuh musste von der Feuerwehr gerettet werden. Foto: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

Feuerwehr musste die Kuh retten

Auch erste Hilfeversuche mit einem Traktor führten nicht zum Erfolg. Bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr sicherten die Bauern die Kuh vor einem weiteren Abrutschen und beruhigten sie. Für die technische Rettung des ungefähr 800 Kilogramm schweren Tieres wurden die Einsatzkräfte der Feuerwache Broich alarmiert.

Mithilfe des richtigen Werkzeugs wurde die Kuh angehoben und somit aus der misslichen Lage befreit. Auf der Wiese wurde sie sichtlich erschöpft den Landwirten übergeben. Nach zwei Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Bleibt nur zu hoffen, dass sich die Kuh von dem Schreck möglichst schnell erholt.