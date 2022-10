Mülheim: Mann erhält mysteriöse Münze nach Bezahlung – jetzt warnt er andere

Bezahlen macht wohl den wenigsten Menschen Spaß. Ein Mann aus Mülheim erlebte nach seiner Transaktion eine böse Überraschung.

Ihm wurde eine mysteriöse Münze in die Hand gedrückt. Später stellte sich heraus, was hinter dem Fall in Mülheim steckt.

Mülheim: Mann fällt kuriose Münze in die Hände

Nach dem Besuch in einem China-Restaurant forderte ein Mann aus Mülheim die Rechnung. Kurz nach dem Essen fiel den Gästen zunächst nicht auf, dass sich eine mysteriöse Münze unter das Rückgeld gemischt hatte.

Der Euro:

Währung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion

wird von der Europäischen Zentralbank (EZB) emittiert und ist offizielle Währung in 19 EU-Mitgliedsstaaten sowie in sechs weiteren europäischen Staaten

nach dem US-Dollar die wichtigste Reservewährung der Welt

am 1. Januar 1999 als Buchgeld und am 1. Januar 2002 als Bargeld eingeführt

seit 2020 untersucht die EZB die Sinnhaftigkeit, einen digitalen Euro herauszugeben

Auf Facebook berichtet der Mann von seiner Erfahrung und zeigt das seltsame Objekt. Auf den ersten Blick könnte man das Zahlungsmittel tatsächlich mit einer Euromünze verwechseln.

Foto: Privat

Beim genauen Hinsehen fällt jedoch auf, dass es sich um eine andere Währung handeln muss. Die Schrift und das Symbol auf der Münze sind für unüblich für die europäischen Exemplare.

Mülheim: Betroffener warnt andere Menschen

Der Betroffene vermutet eine neue Betrugsmasche. In der Kommentarspalte berichten einige Facebook-Nutzer von ähnlichen Erlebnissen. „Man muss immer auf das Geld gucken“, warnt der Mülheimer die anderen Nutzer.

In seinem Fall wurde ihm die falsche Münze im Restaurant in Mülheim wieder umgetauscht. Glück im Unglück!