Mülheim: Nach Clan-Razzien in Shishabars – lieferte ausgerechnet ER den Großfamilien geheime Informationen?

Mülheim. Schwerer Verdacht gegen einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes in Mülheim!

Die Polizei Essen und die Staatsanwaltschaft Duisburg ermitteln gegen den 49-Jährigen wegen des Verdachts der Verletzung von Dienstgeheimnissen und Bestechlichkeit. Konkret soll er in Mülheim geheime Informationen zu Kontrollmaßnahmen der Besonderen Aufbauorganisation (BOA) Clan an Mitglieder aus dem Milieu verraten haben. Der Mann hat die Vorwürfe bereits zugegeben. Vieles zu den pikanten Vorwürfen liegt jedoch noch im Dunkeln.

Mülheim: Mitarbeiter des Ordnungsamtes soll Geheimnisse verraten haben

Harte Polizeimaßnahmen gegen arabische Clans haben unter NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) zugenommen. Der Politiker forderte immer wieder eine „Null-Toleranz-Strategie“ der Landesregierung. Unzählige Razzien und Durchsuchungen von vermeintlich zum Milieu gehörigen Lokalen waren die Folge.

Rund 50 Beamte umfasst die BAO Clan, die auch in Essen, Mülheim und Duisburg bereits einige Razzien durchgeführt hat. Doch die Arbeit der Ermittler könnte sabotiert worden sein – so der Verdacht, der sich nun ergeben hat. So soll ein 49 Jahre alter Mitarbeiter des Mülheimer Ordnungsamtes gemeinsame Kontrollmaßnahmen – unter anderem an eine Shisha-Bar in Mülheim – verraten und dafür Vorteile erhalten haben soll.

Mann gibt Weitergabe zu

Um welche Vorteile es sich dabei handelte und über welchen Zeitraum die Informationsweitergabe erfolgte, sei jedoch noch Gegenstand der Ermittlungen, so die Polizei Essen. Ebenso sei noch zu ermitteln, an welche Personen die Geheimnisse preisgegeben wurden und wie die Kontaktverbindungen mit dem Clanmilieu in Verbindung stünden.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde am Dienstag jedoch bereits ein Durchsuchungsbeschluss vollstreckt. Dabei wurden sowohl die privaten Räumlichkeiten, wie auch Räume des Ordnungsamtes durchsucht. Auf der Polizeiwache hatte der Mann die Weitergabe der Informationen bereits eingeräumt. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. (dav)