Mülheim: Mysteriöse grüne Zeichen aufgetaucht – das steckt dahinter

Mülheim. Sind dir in Mülheim in den letzten Tagen mysteriöse grüne Dreiecke in der ganzen Stadt aufgefallen? Sie hängen in Mülheim an Häusern, Fenstern oder auch am Gartenzaun.

Meist sind es einfach Dreiecke, die aus drei Holzstücken zusammengenagelt und grün bemalt wurden. Ein einfaches Zeichen – aber mit einer wichtigen Botschaft.

Denn die Dreiecke aus Mülheim symbolisieren die Solidarität zu der Bürgerinitiative „Fulerumer Feld - Rettet Mülheims grüne Lunge“. Die setzt sich für den Erhalt des Fulerumer Feldes in Mülheim-Heimaterde ein. Denn aus dem Landschaftsgebiet soll bald eine Betonwüste werden.

Unternehmen aus Mülheim will Gewerbeflächen bauen

Die „Mülheim und Business GmbH“ plant auf dem Fulerumer Feld nämlich Gewerbeflächen zu errichten. In ihrem Konzept schreiben sie: „Es zeichnet sich somit ab, dass die gewerbliche Entwicklung Mülheims sich künftig allein auf den bereits vorhandenen und den wenigen zusätzlichen Flächen, die nun im Regionalplan ausgewiesen werden sollen, abspielen muss und dass der voraussichtliche Bedarf nicht gedeckt werden kann.“

Die Initiative hat etliche Bilder erhalten. Viele Menschen haben das Dreieck in Mülheim aufgehangen. Foto: Bürgerinitiative Fulerumer Feld

Die Initiative fordert, dass das Unternehmen das Feld komplett aus ihre Plänen herausstreicht.

Und sie sind nicht allein. Etliche Menschen aus Mülheim hängen die grünen Dreiecke auf und wollen bei dem Vorhaben helfen. „Zunächst war es eine lustige Idee aus dem Kernteam der Bürgerinitiative, aber mittlerweile kommen wir mit dem Bauen der Fulerumer-Dreiecke gar nicht mehr nach, da wir so viele Anfragen von Nachbarn erhalten“, berichtet Florian Scheffler, Sprecher der Initiative.

Auf Facebook haben die Mitglieder bereits eine Bau-Anleitung gepostet, damit die Dreiecke ganz einfach nachgebaut werden können.

Initiative wendet sich an Politiker in Mülheim

Mit der Aktion haben die 17 Kern-Mitglieder bereits einen großen Erfolg verzeichnen können. 10.000 Online-Unterschriften und 1000 auf Papier haben sie schon zusammen. Auch gibt es bereits Gespräche mit Politikern der Stadt Mülheim.

„Die Menschen auf der Heimaterde, in angrenzenden Mülheimer und Essener Stadtteilen und auch aus der Mülheimer Innenstadt wollen, dass das Landschaftsschutzgebiet aus dem Flächenkonzept herausgenommen wird. Deshalb erwarten wir von der Politik, dass sie das Anliegen ernst nimmt und die Entscheidung nicht auf die lange Bank schiebt, sondern sofort eine Bebauung – auch in Teilen – ablehnt“, fordert Sprecherin Sabine Gründges.