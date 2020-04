Bei der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen.

Mülheim: Großbrand bei der MEG – Lagerhalle steht in Flammen ++ Hausmüll brennt ++ Anwohner klagen über Gestank

Mülheim. Auf dem Gelände der Entsorgungsgesellschaft (MEG) in Mülheim steht eine Lagerhalle in Flammen. 750 Kubikmeter Hausmüll brennen seit dem späten Freitagabend lichterloh.

Verletzt wurde niemand, die Feuerwehr Mülheim versucht, das Feuer an der Pilgerstraße unter Kontrolle zu bekommen. Wie die Rettungskräfte in der Nacht gegen 2.30 Uhr mitteilten, dauert der Einsatz noch an.

Mülheim: Lagerhalle der MEG brennt

Wie ein Sprecher der Feuerwehr noch am Abend bestätigte, befand sich niemand im Gebäude, als das Feuer am Freitagabend ausbrach. Die Feuerwehr rückte gegen 20.30 Uhr an.

Mittlerweile sind zahlreiche Kräfte vor Ort und bekämpfen die Flammen. „Die großen Mengen an Hausmüll mussten mit zwei Radladern sowie dem Teleskoplader aus der Halle geschaffen werden, um sie auf einer Freifläche ablöschen zu können“, teilt die Feuerwehr mit.

Über zwei Drehleitern wurde zunächst das Dach gekühlt. Danach wurde durch zwei Hallentore mit Wasser geflutet, um anschließend den brennenden Müll ins Freie transportieren zu können.

Bis das Feuer gelöscht ist, kann es zu Geruchsbelästigung in mehreren Stadtteilen im Mülheimer Süden kommen. Anwohner haben laut Feuerwehr bereits unangenehmen Gestank wahrgenommen.

Schadstoffe wurden nicht freigesetzt

Gefährlich ist der brennende Hausmüll allerdings nicht. Schadstoffe seien nicht freigesetzt worden. Ein ABC-Erkundungsfahrzeug hat Messungen durchgeführt, die negativ ausfielen. Auch ist ein Wagen des Landesumweltamtes (Lanuv) hinzugezogen worden. Auch hier waren die Messungen negativ.

Brandursache noch unklar

Zur Brandursache konnte der Sprecher der Feuerwehr auf Nachfrage noch nichts sagen. (nr, js)