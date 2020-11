Mülheim: Massenschlägerei mit dutzenden Personen – Polizei hat einen Verdacht

In Mülheim hat es am Freitagabend eine Massenschlägerei gegeben.

Mülheim an der Ruhr. Irre Szenen in Mülheim! Dutzende Personen waren in einer Massenschlägerei aneinander geraten. An einer Bushaltestelle prügelten die Jugendlichen und jungen Erwachsenen aufeinander ein.

Die Polizei hat jetzt einen Verdacht.

Mülheim: Schlägerei mit rund 30 Personen

Gegen 19.10 Uhr gingen am Freitagabend bei der Polizei gleich mehrere Anrufe ein. An der Haltestelle „Stadtmitte“ an der Friedrich-Ebert-Straße prügelten sich demzufolge bis zu 40 Personen. Stattgefunden habe die Schlägerei in einem stehenden Bus und an der Haltestelle.

Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an. Mehrere Streifenwagen und ein Einsatzteam der Hundertschaft kamen, um die Situation zu klären.

Vor Ort trafen die Beamten auf etwa 30 junge Erwachsenen und Jugendliche, von denen „die meisten ein südländisches Erscheinungsbild“ gehabt haben sollen, heißt es im Polizeibericht. Als die Polizei eintraf, war die Schlägerei bereits vorüber, einige Tatverdächtige flüchteten bei der Ankunft der Beamten.

Polizei hat nach Massenschlägerei einen Verdacht

Die Polizei hegt jetzt einen Verdacht: Nach derzeitigem Stand gehe sie davon aus, dass sich die Prügler bewusst zu einer Auseinandersetzung verabredet haben könnten.

Zwei Männer hatten leichte Kopfverletzungen davongetragen und wurden vor Ort sowie ambulant im Krankenhaus behandelt. Die Polizei stellte mehrere Schlagwerkzeuge sicher, darunter eine Eisenstange und einen Schlagring. Von 32 Personen nahmen die Beamten die Personalien auf. Die Verdächtigen seien zwischen 15 und 31 Jahren alt gewesen.

Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebten, dies unter der Rufnummer 0201/829-0 zu tun.

