Mülheim: Trauer bei Teams im Ruhrgebiet – Leidenschaftlicher Fußballer (†24) stirbt bei Arbeitsunfall in Lagerhalle

Bei einem Arbeitsunfall in einer Lagerhalle in Mülheim an der Ruhr ist ein Mann ums Leben gekommen. Die Fußball-Szene trauert um Kevin K.

Wie die Polizei am Mittwochmorgen in Essen mitteilte, hat der 24-Jährige am Dienstagabend an einer Maschine in der Lagerhalle in Mülheim gearbeitet. Der tödliche Unfall ereignete sich laut „WAZ“ bei der Firma Mannesmann Grobblech, wo der junge Mann als Bohrwerksdreher arbeitete.

Laut der Polizei Essen habe sich der Mann beim Hantieren mit einer Arbeitsmaschine verletzt. Wie das Amt für Arbeitsschutz gegenüber der „WAZ“ mitteilte, wurde der Arbeiter in eine Anlage zum Zerspanen von Rohren eingezogen und dadurch tödlich verletzt

Die Hintergründe des Unfalls werden nun ermittelt.

Kevin K. war leidenschaftlicher Amateurfußballer

Der Verunglückte war ein leidenschaftlicher Amateurkicker, hatte seine Karriere in Duisburg begonnen und dort lange bei den Sportfreunden Hamborn 07 gespielt. Der Verein veröffentlichte auf seiner Homepage einen Nachruf. Man sei „geschockt“ und in „Trauer und Bestürzung“ über den Tod des ehemaligen Spielers. Kevin K. gehörte zu den vielversprechenden Nachwuchstalenten unseres Vereins. „Mit der A-Jugend spielte er in der Niederrheinliga, wechselte dann zügig in den Seniorenbereich und kam sowohl in der Ersten als auch der Zweiten Mannschaft von Hamborn 07 zu zahlreichen Einsätzen von der Kreisliga A, über die Bezirksliga bis zur Landesliga“, heißt es weiter.

Anschließend war Kevin K. zum Mülheimer SV 07 und zuletzt zu SC Croatia Mülheim gewechselt. „Wir werden Kevin als einsatzfreudigen, fairen Sportler und Mannschaftskameraden in Erinnerung behalten. Der Amateurfußball verliert einen leidenschaftlichen und sympathischen Fußballer“, schreiben die Sportfreunde. (fb)