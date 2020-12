Mülheim: Mann stirbt bei Arbeitsunfall in Lagerhalle

Bei einem Arbeitsunfall in einer Lagerhalle in Mülheim an der Ruhr ist ein Mann ums Leben gekommen.

Wie die Polizei am Mittwochmorgen in Essen mitteilte, hat der Mann am Dienstagabend an einer Maschine in der Lagerhalle in Mülheim gearbeitet.

------------------------------------

• Mehr Themen:

NRW: 25-jähriger schlägt in Monheim mit Axt um sich – Fahndung endet im Ruhrgebiet

Aldi in NRW: Protest vor Zentrallager – Dutzende blockieren den Lieferverkehr

Köln: Taxifahrer bei illegalem Rennen erwischt – beim Blick auf den Beifahrersitz verschlägt es Polizisten die Sprache

Essen: Schwerer Brand in der Nacht – dann beginnt die Suche nach einem Hund

-------------------------------------

Laut der Polizei Essen habe sich der Mann beim Hantieren mit einer Arbeitsmaschine verletzt.

Angehörige noch nicht informiert

Nähere Infos zur Identität des Mannes, der Firma, in der er gearbeitet hat oder unter welchen Umständen er sich tödlich verletzte, ist bisher nicht bekannt. Die Polizei will mit weiteren Infos warten, bis die Angehörigen informiert worden sind.

Weitere Infos in Kürze. (fb)