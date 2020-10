Mülheim: Mann reagiert auf Corona-Regeln – „So langsam werde ich kirre“

Mülheim. Seit dem Ausbruch des Coronavirus im Frühjahr wurden die Corona-Regeln immer wieder abhängig vom Infektionsgeschehen geändert und neu erlassen. Was nun tatsächlich gilt, darüber herrscht Uneinigkeit in der Bevölkerung. Zuletzt erließ die Stadt Mülheim vergangenen Samstag eine neue Coronaschutzverordnung.

Ein Mann aus Mülheim blickt bei den aktuellen Corona-Regeln nicht mehr durch. Er schreibt bei Facebook: „So langsam werde ich kirre.“

Mülheim: Mann sieht Corona-Regeln und ist irritiert

Schaut man auf die aktuelle Coronaschutzverordnung in Mülheim, stößt man auf ein langes Dokument. 22 Seiten sollen die Bürger darüber informieren, welche Corona-Regeln derzeit gelten.

Weil man dabei durchaus schnell den Überblick verlieren kann, hat die Stadt maßgebliche Regeln auch auf ihrer Homepage zusammengefasst. Als Mario Walter diese las, war er jedoch irritiert. Deshalb wandte er sich an die private Facebook-Gruppe „Du weißt, dass du aus Mülheim kommst“ mit den Worten: „So langsam werde ich kirre mit den Veranstaltungen. Aus der Homepage wird man nicht schlau.“

Denn die Stadt schreibt: „An privaten Festen aus herausragendem Anlass außerhalb einer Wohnung dürfen höchstens zehn Personen teilnehmen.“ Und: „In der Öffentlichkeit dürfen sich außerhalb von Familien und Personen zweier Hausstände nur noch Gruppen von höchstens fünf Personen treffen.“

„Was bedeutet das? Ernsthaft was ist, wenn drei Familien inklusive vier Kindern mit je vier Personen sich in der Wohnung treffen? Verboten, unerwünscht, erlaubt? Oder was denn nun?“, fragt sich Mario Walter daraufhin. Und: „Ruft man beim Amt an, wird man nur auf die Webseite verwiesen. Kann mir jemand etwas dazu sagen?“

Verunsicherung über Corona-Regeln

Zahlreiche Facebook-Nutzer reagierten schließlich auf den irritierten Mann. Sie schreiben zum Beispiel:

„Ich persönlich würde auf Feiern aller Art verzichten. Es geht im Moment um jeden Kontakt, den man vermeiden könnte. Die Zahlen explodieren gerade.“

„Ich denke, es ist überflüssig, darüber zu diskutieren, ob und wie viele Menschen sich wo auch immer treffen. Wenn wir anfangen, die Anordnungen derart zu verbiegen, da es eventuell passen kann. Das ist meiner Ansicht nach der falsche Weg. Wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung.“

„In der privaten Wohnung erlaubt, aber unerwünscht.. Die Frage ist, ob das in dieser Situation wirklich notwendig ist, mit so vielen Personen zu feiern und auch sie (alle!) der Gefahr auszusetzen, sich zu infizieren.“

„Ich bin grad auch etwas ratlos. Ich hatte einen Kindergeburtstag geplant, der draußen stattfinden soll. Wir wären sieben Kinder und zwei Erwachsene. Ist das nun möglich? Oder nicht, weil zu viele verschiedene Haushalte?“

„Wir haben auch das Problem. Mein Mann hat am Wochenende Geburtstag. Wir wären nur acht Personen, aber aus sechs verschiedenen Haushalten.“

„Für alle Feiern, die außerhalb der eigenen Wohnung stattfinden, gelten die Regeln! Alles, was in der Wohnung geschieht, ist Ihre Sache! Aber es wird empfohlen, auf solche Veranstaltungen, wenn es nur irgendwie geht, zu verzichten! Dennoch greift dort niemand ein, da die Wohnung zu Ihrer Privatsphäre gehört!“

Corona-Regeln greifen nicht im privaten Raum

Offensichtlich herrscht nicht nur bei Mario Walter Unsicherheit über die geltenden Corona-Regeln. DER WESTEN hat deshalb bei der Stadt nachgefragt. Stadtsprecher Volker Wiebels erklärte, dass die Corona-Schutzverordnung lediglich die Verhaltenspflichten in der Öffentlichkeit betreffen.

So dürften sich „aus herausragendem Anlass“, wie etwa einer zu Taufe maximal zehn Personen treffen. Wollten sich in der Öffentlichkeit hingegen Personen, die nicht aus einer Familie stammen oder aus mehr als zwei Haushalten kommen würden, beispielsweise zum Spazieren treffen, sei das Zusammenkommen von maximal fünf Personen erlaubt.

Für private Räume gebe es hingegen keine Verordnung, erklärt Wiebels. Es bestehe vielmehr eine dringende Empfehlung der Landesregierung, den Infektionsschutz und die Hygieneregeln einzuhalten. Dennoch dürfe zu Hause jeder machen, was er wolle.