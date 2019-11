Mülheim: Mann nähert sich Kreisverkehr und macht seltsame Entdeckung – „Was ist das?“

In Mülheim gibt es Spekulationen um eine Konstruktion neben der Heißen Kirche.

Mülheim. Nanu, was ist das denn? Ein Foto sorgt derzeit für reichlich Spekulationen in einer lokalen Facebook-Gruppe aus Mülheim.

Es zeigt eine provisorische Kamera-Konstruktion am Kreisverkehr nahe der Heißen Kirche in Mülheim. Dahinter vermuten einige Facebook-User eine Blitzer-Anlage, andere Google Earth. Doch es ist etwas ganz anderes.

Seltsame Konstruktion in Mülheim: „Egal was es ist, es ist scheiße“

„Weiß irgendjemand, was das für eine 'mobile Kamera' ist, die an der Heißen Kirche (Kreisverkehr) montiert worden ist?“, fragte der Urheber des Fotos. Eine Frage, die andere an ihre Kontakte weitergeben. „Was ist das?“, fragen sich viele:

Facebook-User fragen sich: Was hat es mit dieser Kamera in Mülheim auf sich? Foto: Steve Breedy

Manche hatten jedoch schon den richtigen Riecher und tippten auf einen Verkehrszähler. „Egal was es ist, es ist scheiße wenn es alles aufzeichnet oder speichert, überwacht. Ich darf es an meiner Türe nichtmals“, meckert ein User. Ein anderer warnte: „Manche können auch Geschwindigkeitsmessungen machen, Vorsicht!“

Die Stadt nahm dieser Warnung allerdings den Wind aus den Segeln.

Das sagt die Stadt zu den Gerüchten

„Es handelt sich um eine Videokamera zur Verkehrszählung“, klärt Stadtsprecher Volker Wiebels auf. Dabei werde allerdings weder ein Kennzeichen, noch die Geschwindigkeit oder der Halter der Fahrzeuge ermittelt.

Stattdessen gehe es ausschließlich um die jeweilige Fahrzeugart, die dort den Kreisverkehr passiert.

Das steckt hinter der Verkehrszählung

Hintergrund: Immer wieder würden Anwohner sich beschweren, dass in ihrer Straße zu viele Lkw fahren. Um zu ermitteln, wie viele Lastwagen tatsächlich in einzelnen Bereichen verkehren, würden die Kameras vorübergehend installiert.

Es sei ein politischer Auftrag, den die Stadt letztlich umsetzt. Sobald es repräsentative Daten gibt, werde die Kamera wieder abgebaut. (ak)