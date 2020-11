Mülheim: Mann macht DIESE Entdeckung am Straßenrand. (Symbolbild)

Mülheim: Mann macht Entdeckung am Straßenrand – und kocht vor Wut: „Muss so etwas sein?“

Mülheim. Als ein Mann auf dem Weg zur Schule seiner Kinder in Mülheim ist, bemerkt er Erschreckendes.

Das was er sieht, passiert seinen Äußerungen zu Folge dabei nicht zum ersten Mal in Mülheim.

Mülheim: Mann findet DIES und kocht vor Wut

Ein Mann in Mülheim ist so richtig genervt, als er im Wiescher Weg sieht, dass jemand zwischen den installierten Containern einfach seinen Schrott abgeladen hat. Er ist entsetzt und schreibt auf Facebook: „Muss so etwas sein?“

Das ist die Stadt Mülheim an der Ruhr:

wurde 1093 erstmals urkundlich erwähnt, 1808 wurden die Stadtrechte verliehen

liegt zwischen Duisburg, Essen und Düsseldorf

hat 170.632 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

besteht aus neun Stadtteilen in drei Stadtbezirken

Oberbürgermeister ist Marc Buchholz (CDU)

Es sei nicht das erste Mal, dass diese Ecke in Mülheim genutzt wird, um dort privaten Müll neben den Containern loszuwerden. Der Facebook-User berichtet: „Letztens stand ich ewig an der Einmündung, weil die Müllabfuhr mit zwei Müllwagen da parken musste, um den ganzen Dreck mit Schüppen einzuladen.“

„Muss so etwas sein?“, schreibt der Facebook-Nutzer empört. Foto: Privat

Auch dieses Mal entsorgte die MEG (Mülheimer Entsorgungsgesellschaft) den illegal abgestellten Müll, nachdem der Mann beherzt zum Telefon griff.

Andere Facebook-Nutzer berichten von ähnlichen Fällen in Mülheim und zeigen sich empört über das Verhalten der Müll-Absteller. „Ein asozialeres Verhalten gibt es in der Hinsicht wohl kaum und da ist es mehr als verständlich, dass die Stadt die Müllgebühren um 5% im nächsten Jahr anheben.“, kommentiert jemand unter dem Beitrag.

Auch andere Mülheimer scheinen die Stelle schon zu kennen und im Auge zu haben. Eine Frau berichtet: „Ich schau auch jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit fahre, nach wie viel Müll dort wieder neu über Nacht dazugekommen ist.“ (cm)