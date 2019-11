Mülheim: Mann wirft Hund von Schlossbrücke – jetzt muss er ins Gefängnis

Mülheim. Rund elf Monate ist es her, dass ein brutaler Fall von Tierquälerei Mülheim erschütterte. Am 29. Dezember 2018 warf ein Mann (58) die Hündin eines Freundes über das Geländer der Mülheimer Schlossbrücke in die Ruhr. Der Hund starb.

Die Hündin konnte nur noch tot aus der Ruhr geborgen werden. Foto: Polizei Essen

Zwei Zeuginnen hatten die Tat beobachtet und anschließend die Rettungskräfte verständigt. Doch die Feuerwehr Mülheim konnte das Tier nur noch tot aus dem Fluss bergen.

Mülheim: Mann warf Hündin von Brücke – so entschied das Amtsgericht

Am Donnerstag wurde der Fall vor dem Amtsgericht Mülheim verhandelt. Dem Angeklagten wurde ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz (Tötung eines Wirbeltieres ohne einen vernünftigen Grund) in Tateinheit mit Sachbeschädigung vorgeworfen.

Der 58-jährige Mann wurde für schuldig befunden. Das Urteil: Eine sechsmonatige Freiheitsstrafe ohne Bewährung. Dies bestätigte Susanne Galonska-Bracun, Direktorin und Pressesprecherin des Amtsgerichts Mülheim, gegenüber DER WESTEN.

Auf der Schlossbrücke errichteten Tierfreunde nach der Tat eine Gedenkstätte für die getötete Hündin. Foto: Martin Möller / Funke Foto Services

Als Tatmotiv gab der 58-Jährige bisher an, aus Mitleid gehandelt zu haben. Die Hündin sei todkrank gewesen, habe schreckliche Schmerzen gehabt – er habe sie nur von ihrem Leid erlösen wollen.