Mülheim: Mann geht mit Gewehr und Stahlhelm auf Polizisten los – in seiner Garage finden die Beamten DAS

Mülheim. Zu einem sehr brisanten Einsatz musste die Polizei Mülheim am Sonntag aurücken.

Vor Ort fanden die Beamten einen Mann vor, der auf die Mülheimer Polizisten losging.

Mülheim: Mann eskaliert in seiner Wohnung

Laut der Polizei Mülheim kam es am Sonntagmorgen um 10.50 Uhr zu einem Einsatz, welcher durch den Anruf verängstigter Familienmitglieder ausgelöst wurde.

Das ist die Stadt Mülheim an der Ruhr:

wurde 1093 erstmals urkundlich erwähnt, 1808 wurden die Stadtrechte verliehen

liegt zwischen Duisburg, Essen und Düsseldorf

hat 170.632 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

besteht aus neun Stadtteilen in drei Stadtbezirken

Der Grund für ihre Angst war ein Mann, der betrunken in seiner Wohnung randalierte. Ehe die Beamten am Einsatzort eintrafen, hatte der 53-jährige Mann die Wohnung aber wieder verlassen und sich in eine nahegelegene Garage begeben.

Mülheim: Mann geht mit Gewehr und Stahlhelm auf Polizisten los

In der Garage in Mülheim nahm der Mann dann ein Gewehr an sich und zielte damit auf die eintreffenden Polizisten, welche sich deswegen in Deckung begeben mussten. Als der Mann dann mit einem Stahlhelm auf dem Kopf und dem Gewehr in der Hand die Garage verließ, konnten die Beamten ihn überwältigen und dabei auch die Waffe abnehmen.

Bei der Festnahme erlitt der 53-Jährige eine leichte Kopfverletzung, welche anschließend in einem Krankenhaus versorgt wurde. Bei dem Gewehr handelte es sich um eine Dekorationswaffe, welche nicht funktionsfähig war aber wie eine echte Waffe aussah, so die Polizei Mülheim.

Mülheim: Polizei durchsucht Wohnung und Garage und findet DAS

Auch bei der Durchsuchung der Garage und der Wohnung des Mannes, der bereits in der Vergangenheit wegen Gewalt- und Waffendelikten aufgefallen war, fanden die Beamten zwei Handgranaten.

Mülheim: Wegen der gefundenen Handgranaten wurde der Kampfmittelräumdienst angefordert. (Symbolbild) Foto: imago images / Blaulicht News

Deswegen forderte die Polizei Mülheim den Kampfmittelräumdienst an. Dieser stellte fest, dass es sich um echte Granaten handelte. Ihnen war aber der der Sprengstoff und die Zündvorrichtungen entfernt worden. Zur Festsellung der Schuldfähigkeit wurde der Mann in eine psychatrische Abteilung eines Krankenhauses gebracht. Die von der Polizei Mülheim bei dem Vorfall eingesetzen Beamten blieben alle unverletzt. (gb)