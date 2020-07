In Mülheim wurde ein Mann niedergestochen. Die Hintergründe der Tat sind noch nicht bekannt. (Symbolfoto)

Mülheim: Mann am Hauptbahnhof niedergestochen – Obdachlosen-Verein tief bestürzt

Am Hauptbahnhof Mülheim kam es am Dienstag zu einer gefährlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei der ein 39-jähriger Obdachloser niedergestochen und schwer verletzt wurde.

Mülheim: Obdachloser niedergestochen

Demnach soll es am Dienstag gegen 19.30 Uhr auf dem Dieter-aus-dem-Siepen-Platz in Mülheim zuerst zu einem verbalen Streit zwischen dem 39-Jährigen und dem 43-jährigen Tatverdächtigen gekommen sein. Dann hat der 43-Jährige mit einem Messer in den Oberkörper seines Kontrahenten gestochen.

Er wurde umgehend medizinisch betreut und mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Angreifer ließ sich noch am Tatort widerstandslos festnehmen.

Zuvor hatte Sascha Prandstetter vom Verein „Soldarität in Mülheim“ den Vorfall auf Facebook öffentlich gemacht.

Er teilt am Bahnhof Essen für Obdachlose aus, schreibt in der Nacht zu Dienstag: „Einer unserer Bedürftigen (40 Jahre) wurde heute nach der Essenausgabe am Hauptbahnhof niedergestochen.“

Mülheim: „Uns bleibt jetzt nur, für unseren Schützling zu beten“

Prandstetter kennt den genauen Gesundheitszustand des Verletzten nicht, wie er schreibt: „Uns erreichen momentan sehr gegensätzliche Nachrichten – von 'Er hat es überlebt' bis 'Er ist verstorben'.“

Aber: „Uns bleibt jetzt nur, für unseren Schützling zu beten, auf dass er die Nacht überlebt.“

Die Polizei Essen hat eine Mordkommission eingerichtet, die Ermittlungen laufen bereits. (kv)