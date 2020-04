Mülheim: Männer prügeln sich mit Holzlatten vor Dönerladen

Ein Streit vor dem Laden „Ruhrpott Döner“ in Mülheim eskalierte am Samstagabend.

Mülheim. Massenprügelei in Mülheim am Samstagabend!

Um 20.26 Uhr wurde die Polizei zu einem Dönerladen in der Eppinghofer Straße in Mülheim gerufen. Dort waren mehrere Personen in eine Schlägerei verwickelt, wie ein Polizeisprecher gegenüber DER WESTEN bestätigte.

Mülheim: 20 Personen prügeln sich vor Dönerladen

Der Vorfall trug sich vor dem Laden „Ruhrpott Döner“ in Mülheim zu. Zunächst sollen sich nur einige Einzelpersonen verbal angefeindet haben. Doch schnell soll sich die Situation hochgeschaukelt haben – am Ende prügelten sich laut Polizeiinformationen rund 20 Personen vor dem Dönerladen.

Die Polizei setzte mehrere Streithähne fest. Foto: Justin Brosch

Auf einem Facebook-Video ist zu sehen, wie einzelne Schläger mit Holzlatten aufeinander einprügeln. Laut Polizei erlitten drei Personen leichte Verletzungen. Der genaue Grund für den Streit ist noch nicht bekannt. Angeblich könnte ein Meinungsverschiedenheit wegen eines Döners die Schlägerei ausgelöst haben.

Der Polizeieinsatz läuft noch. Hinweise auf eine Clan-Verbindung gebe es laut Polizei aktuell nicht, aber man wolle die Möglichkeit auch nicht komplett ausschließen. (at)