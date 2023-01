Mülheim: Neues Jahr startet mit Schock für Kindertagespflege – „Sind sprachlos“

Das Jahr 2023 ist kaum ein paar Stunden alt, schon muss eine Kindertagespflege in Mülheim den ersten Schock verkraften. Als Mitarbeiter am Morgen des 1. Januar zu der Betreuungsstätte kamen, bot sich ihnen ein Bild der Verwüstung.

In der Silvesternacht hinterließen Unbekannte einen großen Schaden. Die Betreuer schalteten sofort die Polizei ein.

Mülheim: Riesen-Schaden bei Kindertagespflege

„In der letzten Nacht hat jemand, mutwillig oder durch Zufall, die Scheibe unseres Kindertagespflegenestes zerstört“, berichtet die Inhaberin der Kindertagespflege Villa Klitzeklein in einer Facebook-Gruppe. Geleitet wird die Einrichtung von zwei Tagesmüttern. „Wir sind etwas sprachlos“, fügte die Urheberin des Beitrags hinzu.

Gegen 11.35 Uhr war die Polizei auf der Leineweberstraße und nahm den Sachschaden auf. Die Fensterfront wurde zunächst notbedürftig abgedichtet. Auf Anfrage von DER WESTEN bestätigte eine Sprecherin, dass aktuell noch nach den Tätern gesucht werde. War es ein Unfall oder mutmaßliche Sachbeschädigung? In der Silvesternacht waren viele Menschen auf den Straßen. Die Inhaberin will nun auch auf eigene Faust nach Zeugen suchen. „Hat eventuell jemand in der letzten Nacht etwas gesehen oder gehört und könnte uns Hinweise geben? Es ist vermutlich die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, aber einen Versuch ist es wert“, so der Hilferuf der Inhaberin.

Noch mehr Meldungen:

Wie hoch der Sachschaden nun ausfalle, müsse noch ermittelt werden. Die Tagesmütter hoffen nur, dass er nicht zu krass ausfalle. Natürlich sei die Kindertagespflege versichert, doch bei einer beträchtlichen Summe, sei nicht sicher, dass die Versicherung alle Kosten übernehmen werde.