Mülheim: Bittere Festival-Absage! DAS müssen Ticket-Inhaber nun wissen

In Mülheim sollte eigentlich am Samstag, 31. August 2024, das Hundertpro Festival stattfinden. Die Vorbereitungen laufen seit Monaten auf Hochtouren. Doch nun müssen die Veranstalter eine Hiobsbotschaft verkünden.

Das HundertPro Festival in Mülheim an der Ruhr muss kurzfristig abgesagt werden. Die Organisatoren haben keine andere Wahl. Aber was bedeutet das nun für die Ticket-Inhaber?

Mülheim: Kurzfristige Festival-Absage!

Bei der 6. Ausgabe des HundertPro Festivals erwartete Besucher inspirierende Kunst, spannende Debatten und neun Auftritte von Nachwuchskünstlern verschiedener Genres. Doch daraus wird nun nichts mehr. Grund dafür ist ein Wasserschaden im Ringlokschuppen Ruhr in Mülheim. Am Sonntagabend musste deshalb bereits der Strom abgestellt werden.

Die Reparaturarbeiten laufen bereits, werden jedoch offenbar den Schaden nicht rechtzeitig beheben können. „Das für diesen Samstag geplante HundertPro Festival müssen wir deshalb schweren Herzens absagen. Das bedauern wir sehr!“, teilt der Veranstaltungsort am Dienstag (27. August) auf Facebook mit.

Weitere Veranstaltungen in Gefahr?

Aktuell werde geprüft, ob und wie das HundertPro Festival zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden könnte. Für alle Ticketinhaber gibt der Ringlokschuppen Entwarnung: „Bereits erworbene Tickets werden zurückerstattet.“ Am 7. September sind zwei weitere Veranstaltungen geplant. Noch bestehe die Hoffnung, dass das „NO SUCH THING und das HUNDERTPRO POPKULTUR SPECIAL mit Christl Sittenauer, Lennard Rosar, Coremy und Robert Alan wie geplant stattfinden können.“

Da aufgrund des Wasserschadens alle elektronischen Geräte derzeit im Ringlokschuppen unbrauchbar seien, sei eine Kontaktaufnahme via Mail oder per Telefon seit Sonntagabend nicht möglich.