Mülheim: Hubschrauber kreist über der Stadt – das steckt dahinter

Aufregung in Mülheim am Dienstagabend (25. Oktober). Ein Hubschrauber kreiste Uhr über dem Norden der Stadt. Informationen von DER WESTEN zufolge jagte die Polizei Verdächtige nach einem Raubüberfall an der Oberheidstraße.

Dort soll eine Filiale der Discounter-Kette Netto ausgeraubt worden sein. Auf Nachfrage von DER WESTEN gab sich die Leitstelle der Polizei Essen aus ermittlungstaktischen Gründen bedeckt. Die Hintergründe sind also bislang unklar.

Mülheim: Hubschrauber-Einsatz nach Netto-Überfall

Polizei und Rettungsdienst eilten nach einem Notruf gegen 21 Uhr zum Netto an der Oberheidstraße. Vor Ort wurde ein Mitarbeiter vom Rettungsdienst ambulant behandelt. Ins Krankenhaus kam der Mann allerdings nicht.

Während der Hubschrauber auf der mutmaßlichen Suche nach den Tätern über der Stadt kreiste, nahm die Polizei die Ermittlungen in der Filiale des Discounters auf.

Die Polizei ermittelt nach einem Überfall auf einen Netto in Mülheim. Foto: Justin Brosch

Ob und wie viel Beute bei Netto in Mülheim gemacht, ist unklar.