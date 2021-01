Mülheim: Großeinsatz der Polizei +++ Schüsse auf wichtiger Verkehrsachse +++ Mann stirbt

Mülheim. Schüsse in Mülheim! Bei einem Polizeieinsatz kam ein Mann (65) ums Leben.

Am Mittwochnachmittag sind Schüsse auf der Aktienstraße gefallen. Aktuell kommt es zu einem Großeinsatz der Polizei.

Mülheim: Polizei-Großeinsatz nach Schüssen auf wichtiger Verkehrsachse

Gegen 16.15 Uhr erhielt die Polizei einen Einsatz über „laute Knallgeräusche“ aus einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Aktienstraße in Mülheim. Bereits bei der Anfahrt zahlreicher Streifenwagen an die wichtige Verkehrsachse stellte sich heraus, dass sich der dortige allein lebende Mann mit einer Langwaffe im Hausflur befindet.

Kurz nachdem die ersten Beamten eintrafen, schoss die Polizei, wodurch der 65-jährige mutmaßliche Tatverdächtige verletzt wurde. Nach wenigen Stunden teilten die Beamten dann mit, dass der Mann seinen schweren Verletzungen noch vor Ort erlag.

Aufgrund einer möglichen Gefährdung von Sprengstoff im dortigen Bereich wurden zunächst Spezialeinheiten, unter anderem Sprengstoffexperten vom LKA, hinzugezogen.

Polizei-Einsatz dauert an

Die Aktienstraße ist im Bereich zwischen der Sandstraße und der Engelbertusstraße weiträumig gesperrt. Der Einsatz der Polizei dauert weiterhin an.