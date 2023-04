Mülheim: Frau besucht Friedhof und kann Augen nicht trauen – „Gibt nur wenig Erbärmlicheres“

Wenn ein Spaziergang zum Grab der Angehörigen zum Schlag in die Magengrube wird. Diese Erfahrung mussten kürzlich Christine Sojka und Peter Lochmann machen.

Das Grab der Großeltern auf dem Heißener Friedhof in Mülheim an der Ruhr wurde von Räubern demoliert. In der Facebook-Gruppe „Du weißt, dass du aus Mülheim kommst“ teilte Sojka ein Foto der Beschädigung. Ihre Gefühlslage nach der Entdeckung ist dabei unverhüllt zu lesen: „Bin total verärgert“.

Grabschändung in Mülheim: „Es ist ein schlimmes Gefühl“

Auf Nachfrage unserer Redaktion erläuterte sie, dass dort eine Granitlaterne, die passend zum Grabstein und zur Vase gekauft wurde, abgetrennt und geklaut wurde. Ein Foto zeigt die Spuren, die der oder die Täter hinterließen.

Respektlos und rücksichtlos: Räuber schlugen auf einen Grab in Mülheim zu. Foto: Christine Sojka

Das Grab ist in einem gepflegten Zustand – hier wird liebevoll der Verstorbenen gedacht. Die Diebe aber gingen rücksichtslos vor.

Friedhöfe in Mülheim an der Ruhr:

Es gibt zehn Friedhöfe im Stadtgebiet.

Auf dem Hauptfriedhof gibt es ein muslimisches Gräberfeld.

Der Älteste noch erhaltene ist der Jüdische Friedhof an der Gracht, der 1730 eröffnet wurde.

Der neueste Friedhof ist der Alt-Katholische Kolumbarium für Urnen, der 2013 eröffnet wurde.

In der Mülheimer Facebook-Gruppe zeigten viele Verständnis für die Empörung der Hinterbliebenen nach diesem Vorfall. „Es gibt nur wenig Erbärmlicheres als Grabschändung“, kommentierte eine Nutzerin. „Es ist ein schlimmes Gefühl, es gibt nichts schlimmeres wie eine Grabschändung“, schrieb eine weitere Frau. Einige berichteten von ähnlichen Vorfällen auf Gräbern ihrer Angehörigen. Ein trauriger Erfahrungsaustausch.

Tracker überführt Grabräuber in Gelsenkirchen

Ob ein Tracker helfen kann? Tatsächlich gab es 2022 einen Fall in Gelsenkirchen, bei dem ein Grab-Dieb mittels eines Trackers überführt wurde.

