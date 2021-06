Mülheim: Nach Trinkwasser-Verunreinigung in der Stadt ist Freibad in Sorge – „Jetzt ist die Katastrophe komplett“

Mülheim. Sorge im Naturbad Mülheim-Styrum!

In Mülheim wurde vor wenigen Tagen festgestellt, dass das Trinkwasser verunreinigt ist. Das bereitet jetzt auch dem Naturbad in Styrum große Sorgen.

Mülheim: Sorge im Naturbad!

„Jetzt ist die Katastrophe komplett“, schreibt das Bad auf seiner Facebook-Seite. Denn nachdem am Samstag die Verunreinigung festgestellt wurde, musste die Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH (RWW) das Trinkwasser klären.

Das Naturbad Mülheim-Styrum ist besorgt. (Symbolbild) Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Für die Haushalte war die Gefahr einer möglichen Verunreinigung somit gebannt. Für das Naturbad bedeutet der Zusatz der Chemikalie allerdings einen gefährlichen Eingriff in das empfindliche Ökosystem.

Das ist die Stadt Mülheim an der Ruhr:

wurde 1093 erstmals urkundlich erwähnt, 1808 wurden die Stadtrechte verliehen

liegt zwischen Duisburg, Essen und Düsseldorf

hat 170.632 Einwohner (Stand: Dezember 2019), besteht aus neun Stadtteilen in drei Stadtbezirken

Oberbürgermeister ist Marc Buchholz (CDU)

„Nun haben wir Chlor in unseren Becken und was viel schlimmer ist: wir haben Chlor in unserer natürlichen Filteranlage“, schreiben die verzweifelten Mitarbeiter am Montagmorgen auf ihrer Facebook-Seite.

Die Wasserrutscher im Naturbad Mülheim kann derzeit leider kein Gast nutzen. Foto: IMAGO / Hans Blossey

Die Aufgabe dieses natürlichen Filters übernehmen eigentlich die Schilfbeete im Bad – wie die Natur das in einem See eben vorgesehen hatte. Das Chlor könnte dieses System nun beschädigen – und damit die liebevolle Pflege der Anlage in der Vergangenheit zunichtemachen.

Mülheim: So reagieren Betreiber und Fans auf die traurige Botschaft

Noch wollen die Betreiber den Kopf nicht in den Sand stecken. „In den nächsten Stunden und Tagen müssen die Auswirkungen auf unsere Anlage nun geprüft werden“, heißt es in dem Beitrag weiter. Das Bad muss für Besucher in den nächsten Tagen geschlossen bleiben.

Nicht nur die Betreiber, sondern auch die Fans reagieren bestürzt auf die Nachrichten. „Oh nein, das ist ja wirklich eine Katastrophe... tut mir so leid für Euch, wo Ihr Euch so bemüht habt, die Temperatur in den Griff zu bekommen“, schreibt eine Frau.

Naturbad Mülheim-Styrum: Bereits am Freitag wurde es brenzlig

Brenzlig wurde es im Mülheimer Naturbad bereits am Freitag. Wegen der hohen Temperaturen stieg auch die Wassertemperatur dramatisch an. „Trotz des Herunterkühlens“ sei nicht ausgeschlossen, dass das Wasser „aufgrund der sinkendenden Sauerstoffwerte bei steigenden Wassertemperaturen“ umkippe, hieß es am Freitag. (vh)

