Mülheim: Frau verliebt sich in Internet-Bekanntschaft – sie ahnt nicht, was dann auf sie zukommt

Mülheim. Liebesglück im sonst so tristen Corona-Jahr 2020? Für eine Frau aus Mülheim schien dieser Traum wahr zu werden.

Die 56-Jährige aus Mülheim-Styrum dachte, mit ihrer Internet-Bekanntschaft „Hans Schmidt“ endlich den Richtigen kennengelernt zu haben. Doch dann kam leider alles anders.

Mülheim: Frau verliebt sich beim Online-Dating – dann fordert der Mann Geld

Auf der Dating-Plattform, über die sich die Mülheimerin und ihr vermeintlicher Traummann kennenlernten, gab sich „Hans Schmidt“ als 60-jähriger gebürtiger Deutscher aus, der seit seiner Kindheit in Großbritannien lebe. Tragisches Detail in seiner angegebenen Biographie: Seine erste Frau und ihr gemeinsames Kind sollen bei einem Unfall ums Leben gekommen sein.

Schnell hatte die Mülheimerin Vertrauen zu „Hans Schmidt“ gefasst. (Symbolbild) Foto: imago images / Panthermedia

Es dauerte nicht lange, bis die Mülheimerin im Chat Vertrauen zu „Hans“ fasste. Doch schon nach kurzer Zeit gab dieser an, geschäftlich mit dem Schiff nach China reisen zu müssen, um dort medizinische Artikel einzukaufen.

+++ Mülheim: Trauer bei Teams im Ruhrgebiet – Leidenschaftlicher Fußballer (†24) stirbt bei Arbeitsunfall in Lagerhalle +++

Für die Reise habe „Hans“ allerdings eine Versicherung abschließen müssen, die er alleine nicht bezahlen konnte. Also bat er seine neue Flamme aus Mülheim, ihm finanziell unter die Arme zu greifen.

Geld weg und Herz gebrochen

Über einen vermeintlichen Anwalt wurde vereinbart, dass die 56-Jährige das Geld in zwei Paketen per Post verschicken sollte. Außerdem überwies sie weitere Beträge an ein Konto. Anschließend herrschte Funkstille – und die täglichen Nachrichten von „Hans“ blieben aus.

+++ NRW: 25-jähriger schlägt in Monheim mit Axt um sich – Fahndung endet im Ruhrgebiet +++

Die Mülheimerin wurde misstrauisch und wandte sich an die Polizei. Die Beamten konnten ihre Zweifel bestätigen: Sie war einem dreisten Internet-Betrüger auf den Leim gegangen.

+++ Aldi stellt Kunden vor die Entscheidung – plötzlich geht die Diskussion los +++

Der armen 56-Jährigen wurde übel mitgespielt – sie wurde nicht nur emotional ausgenutzt, sondern auch noch um ihr Geld gebracht. Die genaue Summe wollte die Polizei nicht nennen. Auf Anfrage von DER WESTEN meinte ein Polizeisprecher jedoch, dass es sich „sicherlich um mehrere Tausend Euro“ gehandelt habe.

Polizei warnt vor Liebesbetrügern

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor Liebesbetrug im Internet: „Gerade in Zeiten der Pandemie, in der die Menschen viel Zeit zuhause verbringen und sich möglicherweise einsam fühlen, haben die perfiden Täter leichtes Spiel, indem sie ihre Opfer mit vermeintlicher Aufmerksamkeit, Zuneigung und virtueller Zärtlichkeit überschütten.“

Die Polizei warnt vor Liebesbetrügern im Internet. (Symbolbild) Foto: imago images / Michael Weber

Zudem funktioniere Corona auch perfekt als Ausrede, um ein persönliches Treffen zwischen Betrüger und Opfer hinauszuzögern oder komplett zu verhindern.

------------

Weitere News aus der Region:

NRW: Patientin auf Corona-Intensivstation gestorben – Großfamilie will Abschied nehmen, dann muss die Polizei anrücken

NRW: Corona-Querdenker wollen Autobahnen lahmlegen – schon am Freitag droht in Köln Chaos

Hund in NRW: Frau will kleinen süßen Welpen kaufen – als sie ihn sieht, wählt sie sofort den Notruf

------------

„Werden Sie spätestens dann misstrauisch, wenn Ihre neue Internetliebe vorgaukelt, in einer Notsituation zu sein und dringend Geld zu benötigen. Brechen Sie den Kontakt sofort ab!“, mahnt die Polizei. „Erstatten Sie Anzeige und sichern Sie, wenn möglich, alle Mails und Chat-Verläufe.“ (at)