Mülheim: Frau sitzt im Garten – plötzlich hört sie ein mysteriöses Geräusch

Eine Frau in Mülheim wurde in der Natur auf ein seltsames Geräusch aufmerksam – und stand vor einem Rätsel.

Mülheim. Eine Frau in Mülheim wollte eigentlich nur in ihrem Garten entspannen – doch ein seltsames Geräusch eines Tieres lenkte sie ab. Die Töne waren ihr völlig fremd – deshalb fragt sie in einer Facebook-Gruppe andere Menschen in Mülheim um Rat.

Mülheim: Frau hört seltsames Tier, dann beginnt das Rätsel

In der Regel kann man Tiere anhand ihrer abgegebenen Geräusche identifizieren. Doch bei dem Tiergeräusch, das Julia Z. im Raum Winkhausen in Mülheim gehört hat, ist das nicht so einfach.

Deshalb veröffentlichte die Frau ein Video in der Facebook-Gruppe „Du weißt, dass du aus Mülheim kommst“, in dem das Tier in der Nacht zu hören, nicht aber zu sehen ist. Dazu schreibt sie: „Schwarmwissen gefragt. Wir haben jetzt schon öfter einen Vogel, vielleicht auch ein anderes Tier gehört.“

Das ist die Stadt Mülheim an der Ruhr:

wurde 1093 erstmals urkundlich erwähnt, 1808 wurden die Stadtrechte verliehen

liegt zwischen Duisburg, Essen und Düsseldorf

hat 170.632 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

besteht aus neun Stadtteilen in drei Stadtbezirken

Oberbürgermeister ist Ulrich Scholten (SPD)

Und weiter: „Die Vogelbestimmungsapp hat nichts Brauchbares ausgespuckt. Wir wüssten gerne, was es ist.“ Schließlich verrät Julia Z. noch: „Es wandert oder fliegt auf jeden Fall, denn es war später aus der Ferne auch noch zu hören.“

Die Frau hofft: „Vielleicht hat einer eine Idee.“ Dann geht das Rätsel los. Auch andere Facebook-Nutzer können die seltsamen Tiergeräusche nicht zuordnen und schreiben:

„Könnte aber auch ein Fuchs sein.“

„Das ist ein Kreuzchen! Das hören wir ständig. Da wir in der Nähe eines Friedhofs wohnen.“

„Das ist ein Waldkauzweibchen. Wir haben auch eins bei uns in der Nähe wohnen.“

„Es ist ein Waldkauz.“

„Auf jeden Fall rufender Waldkauz. Männchen und Weibchen rufen zu dieser Jahreszeit gleich.“

Mülheim: DAS scheint hinter dem mysteriösen Tier zu stecken

Die Vermutungen, dass es sich um die Eulenart Waldkauz handelt, verdichten sich also. Gegenüber DER WESTEN bestätigt Julia Z. schließlich die Vermutung. Sie ist sich nun sicher: „Nach etwas Recherche durch die hilfreichen Mülheimer ist es definitiv ein Waldkauz.“

Und auch der Webseite „Deutsche-Vogelstimmen“ zufolge stammen die Geräusche von einem Waldkauz. Denn eine Tonaufnahme der Webseite liefert genau die gleichen Geräusche wie in Julia Z.s Video zu hören. Laut „Deutsche-Vogelstimmen“ handelt es sich dabei um einen Alarmruf.