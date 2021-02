Mülheim: Anwohnerin geht zu ihrem Auto - was sie dort vorfindet, ist unbegreiflich

Mülheim. Vandalismus an Auto in Mülheim!

Als eine Frau in Mülheim in ihr geparktes Auto steigen will, bemerkt sie, dass sich daran jemand zu schaffen gemacht hat. Unglaublich, was sie entdeckt.

Mülheim: Kratzer sind die nicht einzigen Schäden

Das Auto einer Frau ist auf einem Parkplatz in der Auerstraße in Mülheim stark beschädigt worden. Das Fahrzeug, ein weißer Hyundai i30, stand dort zwischen dem 23. und 31. Januar.

Auf diesem Parkplatz stand das Auto der Frau, als es Opfer von Vandalismus wurde. Foto: Privat

Als die Halterin das Auto abholt, bemerkt sie, dass es großflächig zerkratzt wurde. Besonders auffällig sind drei Buchstaben, die auf die Motorhaube geritzt wurden. In Großbuchstaben steht dort „F-A-I“.

Doch nicht nur die Kratzer sind ärgerlich, schockierend findet die Frau, dass auf allen Reifen die Luft abgelassen wurde. Mit der Aktion haben der oder die Täter nicht nur das Auto beschädigt, sondern sogar Verletzte in Kauf genommen.

Bei der Polizei hat die Halterin des Autos bereits Anzeige erstatttet. Bisher gibt es aber noch keine Ermittlungsergebnisse. Über Facebook sucht sie jedoch zusätzlich Zeugen. Solltest du etwas gesehen haben, dann melde dich bei der Polizei Mülheim. (cm)