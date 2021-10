Mülheim: Frau spaziert durch die Stadt und ist bestürzt – „Essen sogar Erbrochenes“

Mülheim. Bella Sahin aus Mülheim ist entsetzt. Bei einem Spaziergang durch die Innenstadt hat sie kürzlich eine traurige Szene mitangesehen.

Das sei kein Einzelfall, sagt die Frau aus Mülheim. Sie erkennt ein wiederkehrendes Muster und sucht jetzt nach Antworten auf ihre Fragen.

Mülheim: Frau geht hart mit Innenstadt ins Gericht – „Katastrophaler Zustand“

Die Rede ist von einer Rassetaube, die Bella Sahin zusammengekauert vor einem Café in Mülheim aufgelesen hat. Sie nimmt den verletzten Vogel mit in die Tierklinik.

Immer liest Bella Sahin Tauben im desolaten Zustand in Mülheim auf. Foto: Bella Sahin

„Laut der Klinik wurde sie getreten“, berichtet sie. Das Bein der Taube sei für immer versteift, weil der Knochen gesplittert sei. „Dieses Tier befindet sich in einem katastrophalen Zustand“, so Bella Sahin, die an diesem Tag noch sieben weitere Tauben einsammelt.

Tragische Schicksale in Mülheim: „Essen sogar Erbrochenes“

Die Ehrenamtliche aus der Stadtvogelhilfe Gelsenkirchen bittet deshalb in einer lokalen Facebook-Gruppe um Hilfe. Sie fragt, ob jemandem ein Züchter bekannt sei, der für die zurückgelassenen verletzten Tiere verantwortlich sein könnte.

Denn die Rassetauben seien nicht für das Leben in der Wildnis gemacht.

-------------------

Einige Fakten über die Stadt Mülheim an der Ruhr:

wurde 1093 erstmals urkundlich erwähnt, 1808 wurden die Stadtrechte verliehen

liegt zwischen Duisburg, Essen und Düsseldorf

hat 170.632 Einwohner (Stand: Dezember 2019), besteht aus neun Stadtteilen in drei Stadtbezirken

Oberbürgermeister ist Marc Buchholz (CDU)

-------------------

Grundsätzlich seien die Stadttauben in Mülheim häufig in desolatem Zustand: „Diese Tiere leiden, sie hungern, finden nur Müll in der Stadt, essen sogar Erbrochenes, sie verletzen sich schlimm an den Müll den wir verlieren“, berichtet sie.

Frau stellt Forderung an Stadt Mülheim

„Man muss diese Tiere nicht mögen“, gibt Bella Sahin zu Bedenken „aber Tierschutz sollte bei Tauben nicht aufhören“, mahnt sie.

Die Tauben verfangen sich immer wieder in unserem Müll. Foto: Bella Sahin

Die Tierschützerin wünscht sich von der Stadt Mülheim einen betreuten Taubenschlag, wo sie artgerechtes Futter erhalten und Eier getauscht werden. „Denn nur so kann man die Population reduzieren“, sagt sie.

-------------------

-------------------

Eine Anfrage bei der Stadt Mülheim ist diesbezüglich gestellt. Eine Antwort steht noch aus.