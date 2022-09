Mülheim: Trauriger Trend in der Stadt für alle sichtbar – „Bin erschrocken, wie es dort aussieht“

Ernüchternder Anblick in Mülheim!

Ein Mann aus Mülheim hat in einer lokalen Facebook-Gruppe ein Foto aus dem Forum geteilt – und damit auf einen traurigen Trend hingewiesen, der vielen Mülheimern aufs Gemüt schlägt.

Mülheimer Forum wie ausgestorben

„War gerade im Forum nach sehr langer Zeit mal wieder“, schreibt der Nutzer in der Facebook-Gruppe. „Und bin erschrocken, was und wie es dort aussieht und was daraus gemacht werden soll.“

Das Mülheimer Forum ist wie ausgestorben. Foto: Privat

Das ist die Stadt Mülheim an der Ruhr:

wurde 1093 erstmals urkundlich erwähnt, 1808 wurden die Stadtrechte verliehen

liegt zwischen Duisburg, Essen und Oberhausen

hat 170.632 Einwohner (Stand: Dezember 2019), besteht aus neun Stadtteilen in drei Stadtbezirken

Sehenswürdigkeiten: das Schloss Styrum, das Kloster Saarn und der Bismarck-Turm

Oberbürgermeister ist Marc Buchholz (CDU)

Sein Foto zeigt ein komplett menschenleeres Forum – und das, obwohl er unter der Woche, an einem Mittwochvormittag, das Einkaufszentrum aufgesucht hat.

Ladensterben in der Mülheimer Innenstadt

Über 100 Kommentare wurden innerhalb der ersten Woche unter dem Beitrag verfasst.

Darin bestätigen mehrere Mülheimer den ernüchternden Eindruck aus dem Forum – und offenbar schlägt der Trend auch auf ganz Mülheim über:

„Es ist halt so, dass Online-Shopping den Innenstädten zusetzt und die dann plötzlich wie leergefegt sind.“

„Die Mülheimer Innenstadt ist total verkommen. Echt traurig.“

„Ich finde es echt traurig.“

„Ja leider, das Forum ist eine reine Katastrophe.“

„Schrecklich ist das da geworden.“

Und noch ein weiteres Einkaufszentrum ist von dem sichtbaren Ladensterben betroffen.

„Im Rhein-Ruhr-Zentrum nicht anders“, gibt eine Nutzerin ernüchtert zu.