Mülheim: Flammen beim Schloss Styrum – Brandbekämpfung gestaltet sich schwierig

Mülheim. Feueralarm in Mülheim!

Mitarbeiter des Ruhrwasserwerks (RWW) meldeten der Feuerwehr Mülheim am Mittwochmorgen um 8.36 Uhr Flammen bei Schloss Styrum!

Mülheim: Feuer bei Schloss Styrum

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr mit zwei Löschzügen vor Ort ankamen, bestätigte sich die Meldung: Sowohl im Dachstuhl des Torhauses, als auch in der ehemaligen Kapelle des Schlosses am Aquarius Wasserturm fanden die Einsatzkräfte Brände vor. Wie die Feuerwehr mitteilte, befanden sich zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise keine Personen im Gebäude.

Schloss Styrum in Mülheim Foto: Martin Möller / Funke Foto Services

Das ist Schloss Styrum:

Schloss Styrum steht im gleichnamigen Stadtteil in Mülheim

Im 11. Jahrhundert befand sich dort ein Oberhof des deutschen Königs Heinrich IV.

Später wurde es Stammsitz der Grafen von Limburg-Styrum

Seit November 1986 steht das Gebäude unter Denkmalschutz

Heute befinden sich im Gebäude ein Restaurant, eine Altentagesstätte sowie ein Kunstatelier

In einem Durchgang des Torhauses waren aus bisher ungeklärter Ursache Holzteile in einer Wand in Brand geraten. Dadurch wurden auch weitere hölzerne Bauteile der darüberliegenden Deckenkonstruktion und in der Außenwand beschädigt. Diesen Brand zu löschen, gestaltete sich jedoch als „sehr schwierig und aufwendig.“

Stundenlange Löscharbeiten

Die betroffenen verkohlten Holzteile in der mehrschichtigen alten Wand des Gebäudes mussten teilweise in mühevoller Handarbeit zunächst in der alten Mauer freigelegt werden, bevor man mit den Löscharbeiten beginnen konnte.

Insgesamt waren die Einsatzkräfte geschlagene sieben Stunden vor Ort beschäftigt, ehe das Gebäude wieder an den Eigentümer übergeben werden konnte. Die restlichen Gebäudeteile der Kapelle und das Wassermuseum Styrum wurden durch den Brand nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (at)