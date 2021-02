Mülheim: Feuerwehr-Großeinsatz! Flammen schlagen aus Wohnung – dramatische Rettungsaktion

Wohnungsbrand in Mülheim!

Mülheim. Am Sonntagmorgen musste die Feuerwehr in Mülheim zu einem Brand anrücken.

Als sie zum Einsatzort gelangten, schlugen ihnen bereits Flammen aus dem ersten Stock des Hauses in Mülheim entgegen.

Mülheim: Brand in Wohngebäude

Gegen 9.47 Uhr eilten zwei Löschzüge sowie der Führungsdienst und der Rettungsdienst zu einer brennenden Wohnung. Das Feuer bahnte sich bereits seinen Weg durch den gesamten ersten Stock. Daraufhin wurde die freiwillige Feuerwehr zur weiteren Unterstützung alarmiert.

Das ist die Stadt Mülheim an der Ruhr:

wurde 1093 erstmals urkundlich erwähnt, 1808 wurden die Stadtrechte verliehen

liegt zwischen Duisburg, Essen und Düsseldorf

hat 170.632 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

besteht aus neun Stadtteilen in drei Stadtbezirken

Oberbürgermeister ist Marc Buchholz (CDU)

Ein Bewohner konnte sich selbst retten. Allerdings hat dieser eine erhebliche Menge an Rauchgasen eingeatmet und wurde umgehend in eine Spezialklinik in Düsseldorf transportiert.

Unter Einsatz von Atemschutz suchten drei Trupps nach weiteren Personen in dem Wohngebäude. Schließlich konnte ein Bewohner über eine tragbare Leiter aus dem Obergeschoss gerettet und nach einer medizinischen Versorgung in ein Mülheimer Krankenhaus begleitet werden.

Als die Feuerwehr zum Einsatzort gelangte, brannte die erste Etage bereits lichterloh. Foto: Feuerwehr Mühlheim an der Ruhr

Löschaktion mit Hindernissen

Nachdem sichergestellt wurde, dass sich keine weiteren Menschen in den Flammen befanden, begann die Feuerwehr den Brand zu löschen. Der Einsatz dauerte knapp vier Stunden. Besonders die Nachlöscharbeiten stellten eine Herausforderung dar. Laut Pressebericht mussten die Beamten ganze Teile der Einrichtung und der gesamten Fassade entfernen, ehe sie die Glutnester löschen konnten.

Das Gebäude ist vorerst nicht mehr bewohnbar. (neb)